Рецепт запечённого картофеля с лимоном мы уже публиковали — а жаркое с картофелем и беконом готовится совсем иначе: начинку кладут не сверху, а внутрь каждой картофелины. Именно поэтому всё блюдо получается ароматным и насыщенным, хотя и состоит из самых простых продуктов.
Это жаркое в шутку называют «украинскими макаронами»: в разрезе картофелина с беконом и маслом очень напоминает этот десерт. В традиционном варианте внутрь клали кусочек сала, так что способ приготовления проверен поколениями, а вкус по-настоящему домашний.
Ингредиенты для жаркого с картофелем и беконом
- 12 небольших или средних картофелин (примерно 1,3–1,4 кг), шириной около 5 см — красные или белые;
- 60 мл оливкового масла (не экстра вирджин);
- 1,5–2 чайные ложки соли (можно морской) или по вкусу;
- 0,5 чайной ложки чёрного молотого перца;
- 4 полоски бекона, разрезанные пополам;
- 60 г солёного сливочного масла (4 столовые ложки, нарезанные на 12 кусочков);
- свежая петрушка для украшения — по желанию.
Чтобы было проще отмыть противень, рекомендуется застелить его фольгой.
Как приготовить жаркое с картофелем и беконом: пошагово
Разогрейте духовку до 200 °C. Картофель тщательно вымойте и обсушите. Надрежьте каждую картофелину почти до конца, но так, чтобы половинки остались соединёнными. Чтобы картофель не переворачивался, положите его на бок и режьте параллельно столу.
В каждый надрез вложите кусочек бекона и ломтик масла. Удобнее засовывать их одновременно, сложив вместе. Затем смажьте картофелины оливковым маслом и щедро посыпьте солью и перцем. Переверните и повторите со второй стороны.
Выложите картофелины на противень с бортиками и запекайте при 200 °C в течение 30 минут. Затем переверните их щипцами и запекайте ещё 30 минут — или до тех пор, пока нож не станет легко входить в картофель.
По желанию посыпьте готовое жаркое мелко нарезанной петрушкой и сразу подавайте, наслаждаясь каждым кусочком хрустящей корочки.
Жаркое лучше запекается, когда картофелины не соприкасаются друг с другом на противне — оставляйте между ними небольшие промежутки для равномерного подрумянивания. Подавайте гарнир горячим, сочетайте с мясом или подавайте как самостоятельное блюдо.
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