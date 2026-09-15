Жаркое из картофеля и бекона — это простой и сытный гарнир, в котором картофель пропитывается маслом и ароматом бекона прямо во время запекания. Хрустящая солёная корочка и нежная кремовая серединка делают его удачным блюдом для семейного ужина.

Рецепт запечённого картофеля с лимоном мы уже публиковали — а жаркое с картофелем и беконом готовится совсем иначе: начинку кладут не сверху, а внутрь каждой картофелины. Именно поэтому всё блюдо получается ароматным и насыщенным, хотя и состоит из самых простых продуктов.

Это жаркое в шутку называют «украинскими макаронами»: в разрезе картофелина с беконом и маслом очень напоминает этот десерт. В традиционном варианте внутрь клали кусочек сала, так что способ приготовления проверен поколениями, а вкус по-настоящему домашний.

Ингредиенты для жаркого с картофелем и беконом

12 небольших или средних картофелин (примерно 1,3–1,4 кг), шириной около 5 см — красные или белые;

60 мл оливкового масла (не экстра вирджин);

1,5–2 чайные ложки соли (можно морской) или по вкусу;

0,5 чайной ложки чёрного молотого перца;

4 полоски бекона, разрезанные пополам;

60 г солёного сливочного масла (4 столовые ложки, нарезанные на 12 кусочков);

свежая петрушка для украшения — по желанию.

Чтобы было проще отмыть противень, рекомендуется застелить его фольгой.

Как приготовить жаркое с картофелем и беконом: пошагово

Разогрейте духовку до 200 °C. Картофель тщательно вымойте и обсушите. Надрежьте каждую картофелину почти до конца, но так, чтобы половинки остались соединёнными. Чтобы картофель не переворачивался, положите его на бок и режьте параллельно столу.

В каждый надрез вложите кусочек бекона и ломтик масла. Удобнее засовывать их одновременно, сложив вместе. Затем смажьте картофелины оливковым маслом и щедро посыпьте солью и перцем. Переверните и повторите со второй стороны.

Выложите картофелины на противень с бортиками и запекайте при 200 °C в течение 30 минут. Затем переверните их щипцами и запекайте ещё 30 минут — или до тех пор, пока нож не станет легко входить в картофель.

По желанию посыпьте готовое жаркое мелко нарезанной петрушкой и сразу подавайте, наслаждаясь каждым кусочком хрустящей корочки.

Жаркое лучше запекается, когда картофелины не соприкасаются друг с другом на противне — оставляйте между ними небольшие промежутки для равномерного подрумянивания. Подавайте гарнир горячим, сочетайте с мясом или подавайте как самостоятельное блюдо.

Ранее Politeka сообщала, рецепт сочных кабачков в духовке.

Также Politeka писала, рецепт сочных тефтелей.