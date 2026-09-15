Мобілізація триває, і чоловіки, які доглядають родичів, розраховують на продовження відстрочки без зайвих звернень. Однак автоматично її можуть і не поновити — у системі є конкретні причини, через які підстава «зникає».

Відстрочка від мобілізації по догляду за родичами — одна з найчутливіших підстав, на яку покладаються десятки тисяч чоловіків. Утім, у 2026 році навіть наявність чинної відстрочки не гарантує, що вона продовжиться сама собою.

Понад 90% відстрочок уже вміють продовжуватися автоматично, повідомляло Міноборони. Система перевіряє, чи зберігається підстава, і бере необхідну інформацію з державних реєстрів. Стосується це й відстрочок, які спочатку оформлювали як через застосунок, так і через ЦНАП.

Чому відстрочку по догляду можуть не продовжити автоматично

Найчастіша причина того, що відстрочку не продовжили автоматично, — державна система не змогла підтвердити підставу через реєстри. Наприклад, відсутній РНОКПП, неправильно записане прізвище, не внесена інформація про інвалідність родича, шлюб чи дитину, або людина доглядає людину, але дані про це так і не потрапили до «Оберегу».

Само наявність паперового документа не означає, що система його «побачить». Відстрочка по догляду за хворим родичем — одна з тих категорій, де підстава тримається на даних, які спочатку велися в паперовій формі, тому й збої трапляються найчастіше.

Що робити, якщо відстрочку не продовжили

Спершу з'ясуйте, в якому реєстрі з'явилася помилка. Перевірте свій статус у «Резерв+» — там можна натиснути кнопку біля свого імені та оновити документ, щоб забрати актуальні дані з реєстру «Оберіг». Якщо ж підстава підтверджена лише на папері, а система її не бачить, документи подають через ЦНАП.

ЦНАП залишається основним офлайн-каналом для цієї підстави: там приймають заяву, і на час її розгляду — до двох тижнів — людина не підлягає мобілізації. ТЦК напряму такі заяви більше не приймають.

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