Соковиту курку в кефірному маринаді ми вже публікували — а це куряче філе готується на грилі й виходить ніжним навіть без нічного маринування. Простий маринад із лимона, часнику й оливкової олії робить свою справу всього за пів години, а головний секрет — рівна товщина шматочків і короткий відпочинок після гриля.
Інгредієнти для курячого філе
- 900 г курячого філе без шкіри та кісток (приблизно);
- 1 великий лимон (сік і цедра);
- 3 столові ложки оливкової олії;
- 3 великі зубчики часнику, натерті;
- 2 чайні ложки сушеного орегано;
- 3/4 чайної ложки солі;
- 1/2 чайної ложки меленого чорного перцю.
Як приготувати куряче філе: покроково
Філе викладіть у пакет, злегка відбийте качалкою або кухонним молоточком, щоб товщина стала рівною. Особливу увагу приділіть найтовщій частині — тонкі краї пересохнуть, поки прогріється середина.
Додайте в пакет цедру й сік лимона, оливкову олію, натертий часник, орегано, сіль і перець. Випустіть повітря, закрийте пакет та акуратно перемішайте, щоб маринад рівномірно покрив м'ясо.
Маринуйте від 30 хвилин до 24 годин. Довше доби тримати не варто: кислота з лимонного соку почне руйнувати волокна, і філе стане кашоподібним.
Розігрійте гриль на середньо-сильному вогні (230–260 °C) і змастіть решітку олією.
Викладіть філе на гриль, закрийте кришку та смажте 8–10 хвилин, перевернувши один раз. Не перетримуйте, інакше м'ясо буде сухим.
Готовність перевірте кухонним термометром: у найтовщій частині має бути 74 °C. Або зробіть невеликий надріз — якщо сік прозорий, а не рожевий, філе готове.
Зніміть філе з гриля, накрийте фольгою і дайте відпочити 5 хвилин — так соки розподіляться всередині м'яса, а не витечуть на тарілку.
Подавайте філе з овочами, крупою чи салатом. Залишки зберігайте цілими в щільному контейнері в холодильнику до 5 днів або в морозилці до 3 місяців, а розігрівати найкраще в мікрохвильовці — у духовці м'ясо пересохне.
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