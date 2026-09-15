Куряче філе на грилі виходить ніжним і соковитим навіть без багатогодинного маринування — достатньо лише 30 хвилин та кількох простих інгредієнтів.

Соковиту курку в кефірному маринаді ми вже публікували — а це куряче філе готується на грилі й виходить ніжним навіть без нічного маринування. Простий маринад із лимона, часнику й оливкової олії робить свою справу всього за пів години, а головний секрет — рівна товщина шматочків і короткий відпочинок після гриля.

Інгредієнти для курячого філе

900 г курячого філе без шкіри та кісток (приблизно);

1 великий лимон (сік і цедра);

3 столові ложки оливкової олії;

3 великі зубчики часнику, натерті;

2 чайні ложки сушеного орегано;

3/4 чайної ложки солі;

1/2 чайної ложки меленого чорного перцю.

Як приготувати куряче філе: покроково

Філе викладіть у пакет, злегка відбийте качалкою або кухонним молоточком, щоб товщина стала рівною. Особливу увагу приділіть найтовщій частині — тонкі краї пересохнуть, поки прогріється середина.

Додайте в пакет цедру й сік лимона, оливкову олію, натертий часник, орегано, сіль і перець. Випустіть повітря, закрийте пакет та акуратно перемішайте, щоб маринад рівномірно покрив м'ясо.

Маринуйте від 30 хвилин до 24 годин. Довше доби тримати не варто: кислота з лимонного соку почне руйнувати волокна, і філе стане кашоподібним.

Розігрійте гриль на середньо-сильному вогні (230–260 °C) і змастіть решітку олією.

Викладіть філе на гриль, закрийте кришку та смажте 8–10 хвилин, перевернувши один раз. Не перетримуйте, інакше м'ясо буде сухим.

Готовність перевірте кухонним термометром: у найтовщій частині має бути 74 °C. Або зробіть невеликий надріз — якщо сік прозорий, а не рожевий, філе готове.

Зніміть філе з гриля, накрийте фольгою і дайте відпочити 5 хвилин — так соки розподіляться всередині м'яса, а не витечуть на тарілку.

Подавайте філе з овочами, крупою чи салатом. Залишки зберігайте цілими в щільному контейнері в холодильнику до 5 днів або в морозилці до 3 місяців, а розігрівати найкраще в мікрохвильовці — у духовці м'ясо пересохне.

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