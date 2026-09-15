Сочную курицу в кефирном маринаде мы уже публиковали — а это куриное филе готовится на гриле и получается нежным даже без ночного маринования. Простой маринад из лимона, чеснока и оливкового масла делает своё дело всего за полчаса, а главный секрет — ровная толщина кусочков и короткий отдых после гриля.
Ингредиенты для куриного филе
- 900 г куриного филе без кожи и костей (примерно);
- 1 большой лимон (сок и цедра);
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- 3 больших зубчика чеснока, натёртых;
- 2 чайные ложки сушёного орегано;
- 3/4 чайной ложки соли;
- 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца.
Как приготовить куриное филе: пошагово
Филе выложите в пакет, слегка отбейте скалкой или кухонным молоточком, чтобы толщина стала ровной. Особое внимание уделите самой толстой части — тонкие края пересохнут, пока прогреется середина.
Добавьте в пакет цедру и сок лимона, оливковое масло, натёртый чеснок, орегано, соль и перец. Выпустите воздух, закройте пакет и аккуратно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл мясо.
Маринуйте от 30 минут до 24 часов. Дольше суток держать не стоит: кислота из лимонного сока начнёт разрушать волокна, и филе станет кашеобразным.
Разогрейте гриль на средне-сильном огне (230–260 °C) и смажьте решётку маслом.
Выложите филе на гриль, закройте крышку и жарьте 8–10 минут, перевернув один раз. Не передерживайте, иначе мясо будет сухим.
Готовность проверьте кухонным термометром: в самой толстой части должно быть 74 °C. Или сделайте небольшой надрез — если сок прозрачный, а не розовый, филе готово.
Снимите филе с гриля, накройте фольгой и дайте отдохнуть 5 минут — так соки распределятся внутри мяса, а не вытекут на тарелку.
Подавайте филе с овощами, крупой или салатом. Остатки храните целыми в плотном контейнере в холодильнике до 5 дней или в морозилке до 3 месяцев, а разогревать лучше всего в микроволновке — в духовке мясо пересохнет.
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