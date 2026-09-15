Куриное филе на гриле получается нежным и сочным даже без многочасового маринования — достаточно всего 30 минут и нескольких простых ингредиентов.

Сочную курицу в кефирном маринаде мы уже публиковали — а это куриное филе готовится на гриле и получается нежным даже без ночного маринования. Простой маринад из лимона, чеснока и оливкового масла делает своё дело всего за полчаса, а главный секрет — ровная толщина кусочков и короткий отдых после гриля.

Ингредиенты для куриного филе

900 г куриного филе без кожи и костей (примерно);

1 большой лимон (сок и цедра);

3 столовые ложки оливкового масла;

3 больших зубчика чеснока, натёртых;

2 чайные ложки сушёного орегано;

3/4 чайной ложки соли;

1/2 чайной ложки молотого чёрного перца.

Как приготовить куриное филе: пошагово

Филе выложите в пакет, слегка отбейте скалкой или кухонным молоточком, чтобы толщина стала ровной. Особое внимание уделите самой толстой части — тонкие края пересохнут, пока прогреется середина.

Добавьте в пакет цедру и сок лимона, оливковое масло, натёртый чеснок, орегано, соль и перец. Выпустите воздух, закройте пакет и аккуратно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл мясо.

Маринуйте от 30 минут до 24 часов. Дольше суток держать не стоит: кислота из лимонного сока начнёт разрушать волокна, и филе станет кашеобразным.

Разогрейте гриль на средне-сильном огне (230–260 °C) и смажьте решётку маслом.

Выложите филе на гриль, закройте крышку и жарьте 8–10 минут, перевернув один раз. Не передерживайте, иначе мясо будет сухим.

Готовность проверьте кухонным термометром: в самой толстой части должно быть 74 °C. Или сделайте небольшой надрез — если сок прозрачный, а не розовый, филе готово.

Снимите филе с гриля, накройте фольгой и дайте отдохнуть 5 минут — так соки распределятся внутри мяса, а не вытекут на тарелку.

Подавайте филе с овощами, крупой или салатом. Остатки храните целыми в плотном контейнере в холодильнике до 5 дней или в морозилке до 3 месяцев, а разогревать лучше всего в микроволновке — в духовке мясо пересохнет.

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