Доплаты для пенсионеров в Полтавской области предусмотрены законом: многодетные матери могут получить надбавку к пенсии за особые заслуги перед Украиной. В Пенсионном фонде рассказали, кому и в каком размере ее начисляют.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области за особые заслуги перед Украиной назначаются многодетным матерям — женщинам, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста пятерых и более детей. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Право на такую надбавку к пенсии регулируется Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». Ее устанавливают матерям, которые родили пятерых и более детей, при этом учитывают и усыновленных в установленном порядке.

Кто может получить

Надбавку добавляют к пенсии, на которую имеет право человек: по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет. То есть женщина сначала должна быть пенсионеркой, а надбавка за особые заслуги добавляется к уже назначенной выплате.

Сколько добавят к пенсии

Размер надбавки зависит от количества детей и составляет процент прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

за пятерых детей — 35%;

за шестерых — 36%;

за семерых — 37%;

за восьмерых — 38%;

за девятерых — 39%;

за десятерых и более — 40%.

Когда меняется прожиточный минимум, размер надбавки также пересматривают согласно закону о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Как оформить надбавку

Оформить доплаты для пенсионеров в Полтавской области можно через сервисные центры Главного управления Пенсионного фонда Украины в регионе. Надбавку назначают с даты обращения при наличии документов, подтверждающих право на нее.

Если человека, которому была назначена надбавка, не стало, право на нее могут получить нетрудоспособные члены семьи. При наличии одного нетрудоспособного члена семьи выплачивают 70% надбавки, а при двух и более — 90%.

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