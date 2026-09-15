Переплата пенсии — это сумма, выплаченная человеку сверх размера, предусмотренного законом. В Пенсионном фонде объяснили, по каким причинам возникают такие долги и на каких условиях их погашают.

Переплата за коммунальные услуги в Сумской области — не единственная ситуация, когда приходится возвращать средства: переплата может возникнуть и с пенсионными выплатами. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины объяснили, что это сумма пенсии, выплаченная по разным причинам сверх размера, определенного законодательством.

Главная причина возникновения переплат — несвоевременное или неполное уведомление органа Пенсионного фонда об обстоятельствах, которые влияют на размер выплаты или право на неё. Речь идёт о смене места жительства, устройстве на работу или других событиях, о которых человек обязан сообщать в установленном порядке.

Отдельным основанием фонд называет случаи, когда пенсия была назначена на основе неполных или недостоверных сведений. В такой ситуации излишне выплаченная сумма считается переплатой и подлежит возврату, поясняют в ПФУ.

Как удерживают переплату пенсии

Согласно законодательству, удержание излишне выплаченных сумм осуществляется по решению органа Пенсионного фонда. При этом размер удержания не может превышать 20 процентов пенсии, которую человек реально получает ежемесячно.

Возврат переплаченных средств происходит постепенно — каждый месяц с пенсии вычитается часть суммы, пока долг не будет полностью погашен. Таким образом человек не остаётся полностью без выплаты.

Что делать, чтобы не возникло переплаты пенсии

Закон обязывает каждого пенсионера своевременно сообщать Пенсионному фонду обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на размер пенсии или право на неё. К ним относятся устройство на работу, смена места жительства, а также другие события, определенные законодательством.

Если человек добросовестно и вовремя сообщает обо всех изменениях, переплата пенсии, как правило, не возникает. За уточнением деталей следует обращаться в ближайший пункт сервиса ПФУ по месту жительства.

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