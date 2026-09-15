Как быстро отмыть раковину от известкового налета и жирных пятен без дорогих химических средств – достаточно трех копеечных ингредиентов, которые уже есть на кухне.

Раковина из нержавеющей стали на кухне очень быстро покрывается известковым налётом и жирными пятнами из-за постоянного контакта с грязной посудой. Чтобы вернуть ей блеск, вовсе не обязательно покупать дорогие химические средства — достаточно трёх копеечных ингредиентов, которые уже есть на кухне.

Речь идёт о пищевой соде, лимоне и уксусе. Главное ограничение касается инструментов: работать можно только мягкой губкой или тканью, а жёсткие щётки и металлические мочалки исключены — они оставляют царапины и разрушают защитное покрытие стали.

Как быстро отмыть раковину: пошагово

Процедуру начинают с того, что раковину освобождают от остатков еды и промывают тёплой водой. Затем на влажную поверхность наносят толстый слой пищевой соды и осторожно трут влажной тряпкой или мягкой губкой, двигаясь по направлению заводской шлифовки.

Следующий этап — половинка лимона, которой ещё раз проходятся по поверхности. Сок не только придаёт приятный аромат: в сочетании с содой он начинает пениться и помогает снимать грязь и известковый налёт. После этого смесь смывают.

Финальная обработка — раствор уксуса с водой в соотношении 1:1. Его распыляют по раковине, оставляют на некоторое время, смывают и вытирают насухо. Этот шаг убирает пятна и ограничивает рост бактерий на поверхности.

Почему раковину стоит натирать маслом

Дополнительный шаг — полировка небольшим количеством масла, которая даёт длительный блеск и мешает образованию разводов и накоплению грязи. Главное здесь — дозировка: поверхность должна покрыть тонкая водоотталкивающая плёнка, а не липкий жирный слой, который будет притягивать пыль.

Подойдёт обычное растительное масло — рапсовое, подсолнечное или виноградное. Оливковое и детское масло работают по тому же принципу. Наносить средство нужно на сухую и чистую раковину: несколько капель на сухую микрофибру или мягкую губку, дальше — круговыми движениями по всей поверхности, пока металл не начнёт блестеть. Повторять такую полировку советуют после каждой чистки.

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