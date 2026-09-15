В сентябре-октябре средняя цена квадратного метра в самых популярных новостройках может вырасти как минимум на 3–5%. Больше всего подорожают готовые и почти достроенные комплексы — отдельные квартиры там могут прибавить 7–10%.

Цены на покупку и аренду жилья продолжат расти — уже в сентябре-октябре средняя стоимость квадратного метра в самых популярных новостройках может прибавить как минимум 3–5%. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на коммерческого директора строительной компании GAZDA Марианну Бигунец.

Наиболее вероятно такое подорожание в жилых комплексах, готовность которых превышает 50%, а ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года. Пересматривать стоимость могут и в проектах на ранних стадиях строительства — прежде всего там, где работы идут по графику и покупатели видят стабильный прогресс.

Какие квартиры подорожают больше всего

Наиболее заметный рост цен, по прогнозу аналитиков GAZDA, затронет уже готовые жилые комплексы и дома, которые должны завершить именно осенью. Отдельные квартиры в готовых или почти готовых домах могут подорожать на 7–10%.

«Осенью покупатель все чаще будет "покупать" определенность и безопасность. Чем ближе дом к завершению, чем понятнее срок заселения — тем меньше рисков. Поэтому рынок может дорожать неравномерно», — комментирует Марианна Бигунец.

По оценкам компании, в сентябре-октябре примерно 60–70% активных покупателей прежде всего будут обращать внимание на готовые квартиры или объекты, максимально близкие к вводу в эксплуатацию. Отдельный интерес будет представлять жилье с выполненным ремонтом.

Почему дорожает строительство

Ключевой фактор — себестоимость строительства. На нее давят повреждения производственной и складской инфраструктуры, более сложная логистика, перебои с поставками и необходимость заменять часть украинских материалов более дорогими импортными аналогами. Только в западных областях за первые восемь месяцев 2026 года себестоимость квадратного метра выросла примерно на 10%.

В то же время это не означает, что жилье для покупателя автоматически дорожает на те же 10%: часть удорожания застройщики какое-то время компенсируют собственной прибылью, структурой закупок или уже сформированными запасами материалов. Однако дальнейший рост расходов сужает возможности такого сдерживания.

Куда направится спрос

Более половины потенциальных покупателей, по оценкам GAZDA, будут рассматривать новостройки в относительно безопасных западных регионах. Наибольший интерес прогнозируют во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Луцке и Тернополе. Западные области могут аккумулировать до трети активного межрегионального спроса на жилье.

Разница в стоимости между готовым и недостроенным жильем может быть существенной. В проектах одного класса готовые квартиры могут стоить на 20–30% дороже, чем жилье в домах с завершением в конце года. Если сравнивать с предложениями на ранних стадиях и вводом в эксплуатацию в 2027 году, разница в отдельных случаях может достигать 50–60%.

Кто будет формировать спрос

Наибольшей категорией покупателей готового жилья могут стать молодые семьи преимущественно с детьми — на них придется около 40% такого спроса, а самыми востребованными для этой аудитории окажутся квартиры площадью 48–65 м². Еще примерно 30% спроса сформируют люди в возрасте 40–55 лет, до 10% — родители и старшие родственники, покупающие жилье для детей или внуков 18–25 лет. Остальное — инвесторы и покупатели, диверсифицирующие сбережения.

Что ждет цены в 2027 году

По прогнозу Марианны Бигунец, в следующем году на формирование цены квадратного метра больше всего будут влиять ситуация с безопасностью, стоимость стройматериалов и строительно-монтажных работ, доступность кадров и валютный курс. Отдельные девелоперы могут закладывать рост себестоимости строительства на 15–20%, а в расчетах использовать условный курс доллара 47–48 грн.

Что учесть покупателям этой осенью

Застройщики советуют не откладывать решение тем, кто уже окончательно решил покупать: длительное промедление может означать не только более дорогой квадратный метр, но и большие будущие расходы на ремонт и комплектацию квартиры. При этом недвижимость не гарантирует автоматического роста стоимости — для инвестиционной оценки стоит учитывать ликвидность, конкретную локацию и перспективы самого объекта.

Дополнительным аргументом в пользу готовых квартир становится удорожание ремонта: на рынке растет спрос на бытовую технику и отдельные категории отделочных материалов, а повреждения производственных и складских мощностей могут сказаться и на стоимости товаров, и на сроках поставки.

Напомним, летом квартиры в Киеве в целом подорожали на 14%.

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