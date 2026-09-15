У вересні-жовтні середня ціна квадратного метра в найпопулярніших новобудовах може зрости щонайменше на 3–5%. Найбільше подорожчають готові та майже добудовані комплекси — окремі квартири там можуть додати 7–10%.

Ціни на купівлю та оренду житла продовжать зростати — уже у вересні-жовтні середня вартість квадратного метра в найпопулярніших новобудовах може додати щонайменше 3–5%. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на комерційну директорку будівельної компанії GAZDA Маріанну Бігунець.

Найімовірніше таке подорожчання чекає на житлові комплекси, готовність яких перевищує 50%, а введення в експлуатацію заплановане до кінця 2026 року. Переглядати вартість можуть і в проєктах на ранніх стадіях будівництва — передусім там, де роботи йдуть за графіком і покупці бачать стабільний прогрес.

Які квартири подорожчають найбільше

Найпомітніше зростання цін, за прогнозом аналітиків GAZDA, зачепить уже готові житлові комплекси та будинки, які мають завершити саме восени. Окремі квартири в готових або майже готових будинках можуть подорожчати на 7–10%.

«Восени покупець дедалі частіше "купуватиме" визначеність і безпеку. Що ближчий будинок до завершення, що зрозуміліший термін заселення — то менше ризиків. Тому ринок може дорожчати нерівномірно», — коментує Маріанна Бігунець.

За оцінками компанії, у вересні-жовтні приблизно 60–70% активних покупців передусім звертатимуть увагу на готові квартири або об'єкти, максимально близькі до введення в експлуатацію. Окремий інтерес матиме житло з виконаним ремонтом.

Чому дорожчає будівництво

Ключовий чинник — собівартість будівництва. На неї тиснуть пошкодження виробничої та складської інфраструктури, складніша логістика, перебої з постачанням і потреба замінювати частину українських матеріалів дорожчими імпортними аналогами. Лише в західних областях за перші вісім місяців 2026 року собівартість квадратного метра зросла приблизно на 10%.

Водночас це не означає, що житло для покупця автоматично дорожчає на ті самі 10%: частину зростання забудовники якийсь час компенсують власним прибутком, структурою закупівель або наявними запасами матеріалів. Однак подальше зростання витрат звужує можливості такого стримування.

Куди спрямується попит

Більше половини потенційних покупців, за оцінками GAZDA, розглядатимуть новобудови в відносно безпечних західних регіонах. Найбільший інтерес прогнозують у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Луцьку та Тернополі. Західні області можуть акумулювати до третини активного міжрегіонального попиту на житло.

Різниця у вартості між готовим і недобудованим житлом може бути суттєвою. У проєктах одного класу готові квартири можуть коштувати на 20–30% дорожче, ніж житло в будинках із завершенням наприкінці року. Якщо порівнювати з пропозиціями на ранніх стадіях і введенням в експлуатацію у 2027 році, різниця подекуди сягає 50–60%.

Хто формуватиме попит

Найбільшою категорією покупців готового житла можуть стати молоді сім'ї переважно з дітьми — на них припаде близько 40% такого попиту, а найзатребуванішими для цієї аудиторії виявляться квартири площею 48–65 м². Ще приблизно 30% попиту сформують люди віком 40–55 років, до 10% — батьки та старші родичі, які купують житло для дітей чи онуків 18–25 років. Решту — інвестори та покупці, що диверсифікують заощадження.

Що чекає на ціни у 2027 році

За прогнозом Маріанни Бігунець, наступного року на формування ціни квадратного метра найбільше впливатимуть ситуація з безпекою, вартість будматеріалів і будівельно-монтажних робіт, доступність кадрів та валютний курс. Окремі девелопери можуть закладати зростання собівартості будівництва на 15–20%, а в розрахунках використовувати умовний курс долара 47–48 грн.

Що врахувати покупцям цієї осені

Забудовники радять не відкладати рішення тим, хто вже остаточно вирішив купувати: тривале зволікання може означати не лише дорожчий квадратний метр, а й більші майбутні витрати на ремонт і комплектацію квартири. При цьому нерухомість не гарантує автоматичного зростання вартості — для інвестиційної оцінки варто враховувати ліквідність, конкретну локацію та перспективи самого об'єкта.

Додатковим аргументом на користь готових квартир стає подорожчання ремонту: на ринку зростає попит на побутову техніку та окремі категорії оздоблювальних матеріалів, а пошкодження виробничих і складських потужностей може вплинути і на вартість товарів, і на терміни постачання.

Нагадаємо, влітку квартири в Києві загалом подорожчали на 14%.

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