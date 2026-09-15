Доплаты для пенсионеров в Винницкой области за особые заслуги перед Украиной устанавливаются в размере от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В Пенсионном фонде Украины объяснили, кто имеет право на такую надбавку и как ее оформить.

Помощь военным в Винницкой области — не единственная поддержка для заслуженных людей. Доплаты для пенсионеров в Винницкой области доступны тем, кто имеет особые заслуги перед Украиной: такую надбавку устанавливают по закону от 1 июня 2000 года № 1767-ІІІ.

Как объяснили в Пенсионном фонде Украины, право на доплату имеют Герои Украины и награжденные орденом Героев Небесной Сотни, а также те, кто получил четыре и более орденов Украины или почетное звание «народный» после 24 августа 1991 года. В перечень входят и ветераны войны, награжденные орденом за личное мужество при защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Оформить доплату могут победители Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, чемпионы и рекордсмены мира и Европы, космонавты и члены летно-испытательных экипажей. Право также имеют лица с почетным званием «заслуженный», государственной премией или одним из орденов Украины.

Отдельно закон упоминает матерей, родивших пять и более детей и воспитавших их до шести лет (в случае смерти матери право переходит отцу). Доплату могут получить борцы за независимость Украины в XX веке и реабилитированные жертвы репрессий советской эпохи.

Сколько доплачивают и как оформить

Надбавку устанавливают в размере от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Ее назначают со дня обращения или со дня приобретения права — но только если заявление подали не позднее 12 месяцев после возникновения этого права.

Заявление с документами, подтверждающими заслуги, подают в сервисный центр Пенсионного фонда по месту жительства. Если человек с особыми заслугами умер, нетрудоспособные члены семьи имеют право на 70% его надбавки (при наличии одного такого члена) или 90% (при наличии двух и более).

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