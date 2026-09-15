Мобилизация в Украине: суд отменил штраф ТЦК в 17 тысяч гривен, который наложили на военнообязанного за неявку по повестке.

Штрафы от ТЦК за неявку по повестке не всегда признают законными. В этом деле суд отменил постановление территориального центра комплектования о штрафе в 17 тысяч гривен, который наложили на ограниченно годного мужчину за неявку по повестке.

О решении суда сообщает «Судебно-юридическая газета». Истец — военнообязанный, которого приняли на временный учет запаса Вооруженных сил Украины. ТЦК привлек его к административной ответственности по части 3 статьи 210-1 КУоАП — именно она предусматривает наказание за нарушение законодательства об обороне и мобилизационной подготовке в особый период.

По материалам дела, мужчина должен был прибыть в ТЦК 9 марта 2025 года в 09:00. Такая дата была указана в повестке №2606708. Однако суд обратил внимание на ключевой нюанс: саму повестку сформировали значительно позже — примерно через три месяца после указанной в ней даты явки.

То есть военнообязанный объективно не мог быть надлежащим образом уведомлен о необходимости явиться 9 марта на основании документа, которого на тот момент еще не существовало. Суд подчеркнул: для штрафа недостаточно лишь зафиксировать факт неявки — ТЦК должен доказать, что человека надлежащим образом уведомили о вызове и он имел реальную возможность выполнить требование повестки.

Что делать, если наложили штраф ТЦК

Постановление о штрафе за неявку должно содержать доказательства надлежащего уведомления. Если вы считаете, что повестку не вручали или оформили с нарушением, постановление можно обжаловать. Заявление об отмене штрафа подают в суд по месту вынесения постановления в течение 10 дней со дня ее получения. К заявлению стоит приложить копию постановления и доказательства, подтверждающие вашу позицию, — в частности, что повестку не вручали надлежащим образом.

В этом случае таких доказательств оказалось достаточно, поэтому постановление ТЦК о штрафе в 17 тысяч гривен отменили.

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