Мобілізація в Україні: суд скасував штраф ТЦК у 17 тисяч гривень, який наклали на військовозобов'язаного за неявку за повісткою.

Штрафи від ТЦК за неявку за повісткою не завжди визнають законними. У цій справі суд скасував постанову територіального центру комплектування про штраф у 17 тисяч гривень, який наклали на обмежено придатного чоловіка за неявку за повісткою.

Про рішення суду повідомляє «Судово-юридична газета». Позивач — військовозобов'язаний, якого прийняли на тимчасовий облік запасу Збройних сил України. ТЦК притягнув його до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 210-1 КУпАП — саме вона передбачає покарання за порушення законодавства про оборону та мобілізаційну підготовку в особливий період.

За матеріалами справи, чоловік мав прибути до ТЦК 9 березня 2025 року о 09:00. Така дата була вказана у повістці №2606708. Однак суд звернув увагу на ключовий нюанс: саму повістку сформували значно пізніше — приблизно через три місяці після визначеної в ній дати явки.

Тобто військовозобов'язаний об'єктивно не міг бути належно повідомлений про необхідність з'явитися 9 березня на підставі документа, якого на той момент ще не існувало. Суд наголосив: для штрафу недостатньо лише зафіксувати факт неявки — ТЦК має довести, що людину належним чином повідомили про виклик і вона мала реальну можливість виконати вимогу повістки.

Що робити, якщо наклали штраф ТЦК

Постанова про штраф за неявку має містити докази належного повідомлення. Якщо ви вважаєте, що повістку не вручали або оформили з порушенням, постанову можна оскаржити. Заяву про скасування штрафу подають до суду за місцем винесення постанови протягом 10 днів із дня її отримання. До заяви варто додати копію постанови та докази, які підтверджують вашу позицію, — зокрема, що повістку не вручали належним чином.

У цьому випадку таких доказів виявилося достатньо, тож постанову ТЦК про штраф у 17 тисяч гривень скасували.

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