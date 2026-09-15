20-летний ветеран из Городнянщины нашел постоянную работу на заводе, а его работодатель получил компенсацию за трудоустройство бойца. Как работает программа и кто может ею воспользоваться — далее.

Карьерный спиддейтинг в Чернигове познакомит горожан с работодателями, а параллельно служба занятости помогает с трудоустройством ветеранам. История 20-летнего бойца из Городнянщины — наглядный пример того, как это работает.

Сергею Тенитенко всего 20 лет, но за плечами уже есть опыт, который выпадает не каждому. В августе 2024 года, сразу после школы, он подписал контракт и ушел на военную службу. Когда контракт закончился, вернулся в родную Хриповку на Городнянщине Черниговской области.

В поисках работы ветеран обратился в службу занятости. Пока специалисты Городнянского отдела областного центра занятости подбирали ему постоянное место, Сергей присоединился к общественным работам — вместе с земляками приводил в порядок места захоронений и заброшенные могилы, заготавливал дрова к отопительному сезону.

Постоянная работа нашлась уже в июне: теперь Сергей работает аппаратчиком комбикормового производства на ЧАО «Городнянский комбикормовый завод». Для молодого ветерана это возможность строить собственное будущее, приобретать профессиональный опыт и быть полезным общине.

Какую компенсацию дают работодателям

Важная деталь этой истории — работодатель воспользовался компенсационной программой службы занятости. Завод получает компенсацию фактических расходов на оплату труда за трудоустройство зарегистрированного безработного из числа участников боевых действий по направлению службы занятости. Выплату производят не дольше чем 6 месяцев — при условии, что трудоустроенного сохранят на работе в течение периода, который вдвое превышает срок выплат.

Как сообщает Черниговский областной центр занятости, в текущем году (январь–август) компенсационными программами воспользовались 409 работодателей области. Они трудоустроили 556 граждан, а всего им профинансировали почти 13 млн грн.

Кто и как может получить работу через службу занятости

Участник боевых действий может обратиться в службу занятости по месту жительства, зарегистрироваться и получить статус безработного. Далее специалисты подбирают вакансии, а пока идет поиск постоянного места — можно присоединиться к общественным работам и уже получать выплаты.

Работодателям, которые берут ветеранов по направлению службы занятости, компенсируют расходы на заработную плату. Это выгодно и самому бизнесу: предприятие получает мотивированного работника, а государство частично покрывает его зарплату в первые месяцы.

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