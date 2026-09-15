Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області за особливі заслуги перед Україною встановлюються у розмірі від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У Пенсійному фонді України пояснили, хто має право на таку надбавку та як її оформити.

Допомога військовим у Вінницькій області — не єдина підтримка для заслужених людей. Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області доступні тим, хто має особливі заслуги перед Україною: таку надбавку встановлюють за законом від 1 червня 2000 року № 1767-ІІІ.

Як пояснили у Пенсійному фонді України, право на доплату мають Герої України та нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, а також ті, хто отримав чотири і більше орденів України чи почесне звання «народний» після 24 серпня 1991 року. До переліку входять і ветерани війни, нагороджені орденом за особисту мужність у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

Оформити доплату можуть переможці Олімпійських і Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіони та рекордсмени світу і Європи, космонавти й члени льотно-випробувальних екіпажів. Право також мають особи з почесним званням «заслужений», державною премією або одним із орденів України.

Окремо закон згадує матерів, які народили п'ять і більше дітей та виховали їх до шести років (у разі смерті матері право переходить батькові). Доплату можуть отримати борці за незалежність України у XX столітті та реабілітовані жертви репресій радянської доби.

Скільки доплачують і як оформити

Надбавку встановлюють у розмірі від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Її призначають із дня звернення або з дня набуття права — але лише якщо заяву подали не пізніше 12 місяців після виникнення цього права.

Заяву з документами, що підтверджують заслуги, подають до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем проживання. Якщо людина з особливими заслугами померла, непрацездатні члени сім'ї мають право на 70% її надбавки (за наявності одного такого члена) або 90% (за наявності двох і більше).

Раніше Politeka повідомляла, найдорожча оренда у Вінниці: однокімнатну квартиру здають за 76 тисяч на місяць.

Також Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО у Вінниці: хто та як може отримати житловий ваучер.