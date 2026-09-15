У серпні 2026 року продуктовий кошик на Миколаївщині змінився вкрай нерівномірно: частина товарів різко здорожчала, а інші так само відчутно подешевшали.

Поки оренда житла в Миколаєві дорожчає, продуктовий кошик області за серпень змінився вкрай нерівномірно: яйця, макарони та крупи здорожчали на 8,1%, а овочі подешевшали одразу на 20,5%.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики в Миколаївській області. Загалом споживчі ціни в регіоні в серпні 2026 року порівняно з липнем знизилися на 0,3%, а продукти та безалкогольні напої в середньому подешевшали на 1,4%.

Що подорожчало найбільше

Попри загальне зниження, частина позицій суттєво додала в ціні. Одразу на 8,1% здорожчали яйця, макаронні вироби, сало, риба та продукти з риби, кисломолочна продукція, рис, гречані крупи й цукор. Алкоголь і тютюнові вироби за місяць додали 0,6%.

Що подешевшало

Найбільше за місяць впали ціни на овочі — на 20,5%. Фрукти подешевшали на 16,7%, а вершкове масло — на 7,8%. Сезонне здешевлення плодоовочевої продукції й перекрило здорожчання решти товарів у продуктовому кошику.

На загальну динаміку також вплинули розпродажі літнього асортименту одягу та взуття: одяг подешевшав на 0,3%, а взуття — на 6,4%.

Окремо статистики зафіксували зростання цін на транспорт на 3,1%. Причина — подорожчання пального: дизель додав 17,2%, автогаз — 6,6%, бензин А-92 — 5,2%, а А-95 — 4,9%. Відповідно квитки на міжміські автобуси зросли на 5,4%, на приміські — на 2,7%, а проїзд у таксі — на 1,3%.

Що радять покупцям

На початку вересня миколаївці активно розбирали продукти першої необхідності — у кількох супермаркетах майже не залишилося круп, макаронів та яєць, спорожніли полиці з молочною продукцією. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький радив українцям тримати вдома запас харчів приблизно на тиждень, але не скуповувати продукти на місяць наперед.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попереджав, що через проблеми з доставкою, спричинені російськими ударами по продовольчій інфраструктурі, ціни на продукти можуть зрости ще на 10–15%.

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