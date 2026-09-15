У Тернополі працюють телефонні лінії, куди мешканці можуть повідомити про пошкоджені житлові та інші приміщення після дронових атак. Фіксація збитків — перший крок до отримання компенсації.

Допомога мешканцям Тернопільської області після обстрілів стала актуальною знову: у Тернополі запустили телефонні лінії для фіксації пошкоджень майна, завданих дроновими атаками.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Тернопільської міської ради. Якщо внаслідок ворожої атаки постраждали житлові або інші приміщення, мешканцям потрібно оперативно повідомити про це, щоб комісія зафіксувала збитки й у подальшому розглянула питання компенсації.

За якими номерами телефонувати

У Тернополі працюють окремі лінії для фіксації пошкоджень. Повідомити про пошкоджене майно можна за номерами 0800 303 522 та 158.

За цими телефонами приймають заявки про пошкодження житлових і нежитлових приміщень, спричинені ударями безпілотників. Інформацію передають відповідним службам для обстеження та складання актів.

Чому важливо зафіксувати пошкодження одразу

Офіційна фіксація пошкоджень — обов'язкова умова для подальшого оформлення компенсації за зруйноване або пошкоджене житло. Без акта обстеження комісія не зможе встановити обсяг збитків.

Що швидше людина повідомить про пошкодження, то швидше на місце виїде комісія, яка зафіксує наслідки удару. Окрім телефонних ліній, мешканців закликають за можливості фотографувати пошкодження до прибуття фахівців.

Що потрібно повідомити

Під час дзвінка варто назвати адресу пошкодженого об'єкта, описати характер руйнувань та вказати, чи потерпіли люди. Це допоможе службам скоординувати виїзд і визначити черговість обстеження.

Номери телефонів працюють для всіх мешканців області, чиє житло або майно постраждало внаслідок дронових атак.

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