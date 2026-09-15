Шакшука — це ситна страва на одній сковороді з томатів, перцю, шпинату та яєць. Цей рецепт легший за класичний, але такий же насичений, а яйця виходять ніжними, а не пересушеними.

Швидкий рецепт шакшуки від Клопотенка ми вже публікували — а наша шакшука зі шпинатом виходить легшою та свіжішою завдяки великій кількості зелені.

Шакшука — це ситний сніданок зі Сходу: тушковані томати й перець, у які прямо на сковороді розбивають яйця. Головне в ній — вловити момент, коли білок уже схопився, а жовток лишився м'яким. Цей рецепт додає до класичної основи шпинат і свіжу зелень, тому страва виходить легшою, але такою ж ароматною.

Інгредієнти для шакшуки

1 ст. ложка ріпакової олії холодного віджиму;

1 червона цибулина, нарізана тонкими півкільцями;

1 червоний болгарський перець, тонко нарізаний;

1 жовтий болгарський перець, тонко нарізаний;

3 великі зубчики часнику, розчавлені;

1 ч. ложка насіння зіри (кумину);

1 ч. ложка подрібненого насіння коріандру;

1 ч. ложка з гіркою солодкої копченої паприки;

400 г консервованих томатів чері;

115 г молодого шпинату;

4 середні яйця;

½ невеликого пучка кінзи, грубо посічена;

½ невеликого пучка кропу, грубо посічений.

Як приготувати шакшуку: покроково

Крок 1. У великій сковороді з антипригарним покриттям розігрійте олію. Викладіть цибулю та обидва види перцю й смажте на середньому вогні 8–10 хвилин, поки овочі не почнуть м'якшати. Додайте часник, зіру, коріандр і паприку та готуйте ще 1 хвилину.

Крок 2. Влийте томати, додайте шпинат і 100 мл води. Доведіть до кипіння й готуйте, поки шпинат не зів'яне, потім зменшіть вогонь і тушкуйте без кришки 10 хвилин. Посоліть і поперчіть до смаку.

Крок 3. Зробіть у томатній масі чотири заглиблення й обережно розбийте в кожне по одному яйцю. Накрийте сковороду кришкою або фольгою та готуйте на слабкому вогні 8–10 хвилин, поки білки щойно схопляться, а жовтки лишаться рідкими.

Крок 4. Зніміть кришку, посипте страву свіжою кінзою та кропом і одразу подавайте.

Подавайте страву просто на сковороді — зі свіжим хлібом або лавашем, яким зручно збирати томатний соус і рідкий жовток. За бажанням додайте трохи гострого соусу або кілька крапель лимонного соку.

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