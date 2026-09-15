Территориальный центр комплектования мобилизовал священнослужителя Свидетелей Иеговы, который по религиозным убеждениям отказывается брать в руки оружие. Мужчина обжаловал решение ТЦК в суде — и тот признал его право не служить с оружием.

Споры о мобилизации в Украине все чаще становятся предметом судебных разбирательств. Недавно суд рассматривал дело священнослужителя Свидетелей Иеговы, которого территориальный центр комплектования мобилизовал вопреки его религиозным убеждениям — мужчина принципиально отказывается брать в руки оружие.

Почему священнослужитель обжаловал мобилизацию

Учение Свидетелей Иеговы запрещает верующим не только участвовать в боевых действиях, но и брать в руки оружие. Поэтому священнослужитель, которого зачислили в войско, подал иск в суд и попросил отменить приказы о его мобилизации.

В иске он подчеркивал, что не отказывается от обязанности защищать страну, а просит признать его право на небоевую службу — там, где он сможет выполнять возложенные на него обязанности без оружия, согласно своим убеждениям.

Что решил суд

Как сообщает «Судово-юридична газета», суд встал на сторону священнослужителя. Приказы о его мобилизации отменили: инстанция фактически признала, что принудительно отправлять верующего на службу, связанную с ношением оружия, если это прямо противоречит его религиозным убеждениям, — неправомерно.

Решение касается именно права не брать в руки оружие, а не права полностью уклониться от выполнения обязанности. Суд обратил внимание на возможность выполнения обязанностей на небоевых должностях, которые не предусматривают применения оружия.

Что говорит закон об отказе от оружия

Статья 35 Конституции гарантирует свободу мировоззрения и вероисповедания. В мирное время для тех, чья религия не позволяет брать в руки оружие, законодательство предусматривает альтернативную (невоенную) службу. Во время военного положения этот механизм сложнее, поэтому в судебной практике встречаются и противоположные решения.

Именно поэтому каждое дело рассматривают индивидуально: значение имеет, подтверждена ли принадлежность человека к религиозной общине и действительно ли его вероучение запрещает службу с оружием.

Что делать, если вера не позволяет брать в руки оружие

Если вас мобилизовали, а религиозные убеждения не позволяют выполнять службу с оружием, стоит письменно зафиксировать свою позицию в ТЦК, предоставить справку о принадлежности к религиозной общине, а в случае отказа — обжаловать решение в административном суде. Сроки обжалования ограничены, поэтому медлить не стоит.

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