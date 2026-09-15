В августе 2026 года рынок жилья в Украине показал смешанную динамику: покупка квартир подорожала в ряде регионов, а аренда однокомнатной в Киеве достигла 31,5 тыс. грн в месяц — на 11% больше, чем в июле.

Аренда жилья в Ивано-Франковске уже выросла на 44% — а августовский отчет о рынке недвижимости зафиксировал новое подорожание квартир и аренды в Украине.

В августе 2026 года украинский рынок недвижимости показал разную динамику в зависимости от сегмента. Во многих регионах жилье продолжало дорожать, тогда как спрос на новостройки снизился. На рынке аренды ситуация была противоположной: желающих снять квартиру стало больше, а предложение объявлений сократилось, что и подтолкнуло цены вверх. Такие тенденции привело издание Dilo.ua со ссылкой на аналитический отчет маркетплейса проверенной недвижимости DIM.RIA.

Новостройки: где больше всего выросли цены

В августе в Украине работали 85% отделов продаж новостроек. В течение месяца в эксплуатацию ввели три новых дома на пять секций: одну в Киеве и по две в Киевской и Львовской областях.

Стоимость квадратного метра в новостройках менялась в пределах нескольких процентов. Больше всего за месяц цены выросли в Черкасской области — на 6,3%, и Черновицкой — на 2,5%. Сильнее всего подешевело новое жилье в Николаевской области — на 10%, в Черниговской — на 8,9%, Житомирской — на 4,3%, Полтавской — на 4% и Ивано-Франковской области — на 3,7%.

За год заметнее всего подорожали новостройки в Черновицкой области (+21%), Тернопольской (+20%), Ивано-Франковской (+17%), Хмельницкой (+16%) и Черкасской (+15%). В Киеве средняя стоимость квадратного метра за год выросла на 6,2% — до 1 488 долларов.

Спрос на первичное жилье в августе также отличался по регионам: больше всего он вырос в Черновицкой области (+18%), Житомирской (+17%), Киеве (+16%) и Кировоградской (+14%). Наиболее заметное падение зафиксировали в Сумской области (-29%), Черниговской (-22%), Запорожье (-13%) и Одесской области (-12%).

Вторичный рынок: предложение растет

На вторичном рынке количество объектов для продажи увеличивалось. Активнее всего предложение росло в Киеве (+43%) и Киевской области (+24%), в Сумской (+15%) и Полтавской (+9%).

Цены на вторичное жилье зависели от географии: в западных областях квартиры дорожали, а в восточных и прифронтовых — снижались или держались на прежнем уровне. Больше всего стоимость выросла в Черкасской области (+10%), Черновицкой (+9%) и Закарпатской (+7%), а на Херсонщине снизилась на 9%, в Запорожской области — на 3%.

Самые дешевые однокомнатные квартиры в августе продавались на Херсонщине — в среднем за 15,5 тыс. долларов, а самые дорогие — в Киеве, где «однушка» стоит 89,5 тыс. долларов.

Аренда: спрос растет, выбор сокращается

На рынке аренды количество объявлений сократилось в большинстве регионов. Больше всего предложение упало в Кировоградской области (-33%), Волынской (-32%), Житомирской (-29%), Черкасской (-23%) и Ровенской (-21%). В Сумской области количество доступных квартир, наоборот, выросло на 33%.

Аренда жилья в Киеве в августе продолжила дорожать: средняя стоимость однокомнатной квартиры достигла 31,5 тыс. грн в месяц, что на 11% больше по сравнению с июлем. В Закарпатье цена не изменилась — 22,5 тыс. грн, а в Ивано-Франковской области аренда «однушки» стоит 20,3 тыс. грн. Дешевле всего — на Херсонщине: около 3,8 тыс. грн в месяц.

Интерес к аренде рос во всех регионах: больше всего в Волынской области (+76%), Винницкой (+41%), Тернопольской (+37%), Черновицкой (+36%) и Черниговской (+34%). Наибольший разрыв между предложением и спросом зафиксировали в Тернопольской области, где на одно объявление приходится около 20 арендаторов.

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