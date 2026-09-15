У серпні 2026 року ринок житла в Україні показав змішану динаміку: купівля квартир подорожчала в низці регіонів, а оренда однокімнатної в Києві сягнула 31,5 тис. грн на місяць — на 11% більше, ніж у липні.

Оренда житла в Івано-Франківську вже зросла на 44% — а серпневий звіт про ринок нерухомості зафіксував нове подорожчання квартир і оренди в Україні.

У серпні 2026 року український ринок нерухомості показав різну динаміку залежно від сегмента. У багатьох регіонах житло продовжувало дорожчати, тоді як попит на новобудови знизився. На ринку оренди ситуація була протилежною: охочих зняти квартиру побільшало, а пропозиція оголошень скоротилася, що й підштовхнуло ціни вгору. Такі тенденції навело видання Dilo.ua з посиланням на аналітичний звіт маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM.RIA.

Новобудови: де найбільше зросли ціни

У серпні в Україні працювали 85% відділів продажу новобудов. Протягом місяця в експлуатацію ввели три нові будинки на п’ять секцій: одну в Києві та по дві в Київській і Львівській областях.

Вартість квадратного метра в новобудовах змінювалася в межах кількох відсотків. Найбільше за місяць ціни зросли в Черкаській області — на 6,3%, та Чернівецькій — на 2,5%. Найбільше подешевшало нове житло в Миколаївській області — на 10%, у Чернігівській — на 8,9%, Житомирській — на 4,3%, Полтавській — на 4% та Івано-Франківській області — на 3,7%.

За рік найпомітніше подорожчали новобудови в Чернівецькій області (+21%), Тернопільській (+20%), Івано-Франківській (+17%), Хмельницькій (+16%) та Черкаській (+15%). У Києві середня вартість квадратного метра за рік зросла на 6,2% — до 1 488 доларів.

Попит на первинне житло в серпні теж різнився за регіонами: найбільше він зріс у Чернівецькій області (+18%), Житомирській (+17%), Києві (+16%) та Кіровоградській (+14%). Найпомітніше падіння зафіксували на Сумщині (-29%), Чернігівщині (-22%), Запоріжжі (-13%) та Одещині (-12%).

Вторинний ринок: пропозиція зростає

На вторинному ринку кількість об’єктів для продажу збільшувалася. Найактивніше пропозиція зростала в Києві (+43%) та Київській області (+24%), на Сумщині (+15%) і Полтавщині (+9%).

Ціни на вторинне житло залежали від географії: у західних областях квартири дорожчали, а в східних і прифронтових — знижувалися або трималися на попередньому рівні. Найбільше вартість зросла в Черкаській області (+10%), Чернівецькій (+9%) та Закарпатській (+7%), а на Херсонщині знизилася на 9%, у Запорізькій області — на 3%.

Найдешевші однокімнатні квартири в серпні продавалися на Херсонщині — в середньому за 15,5 тис. доларів, а найдорожчі — у Києві, де «однушка» коштує 89,5 тис. доларів.

Оренда: попит зростає, вибір скорочується

На ринку оренди кількість оголошень скоротилася в більшості регіонів. Найбільше пропозиція впала в Кіровоградській області (-33%), Волинській (-32%), Житомирській (-29%), Черкаській (-23%) та Рівненській (-21%). У Сумській області кількість доступних квартир, навпаки, зросла на 33%.

Оренда житла в Києві в серпні продовжила дорожчати: середня вартість однокімнатної квартири сягнула 31,5 тис. грн на місяць, що на 11% більше порівняно з липнем. На Закарпатті ціна не змінилася — 22,5 тис. грн, а в Івано-Франківській області оренда «однушки» коштує 20,3 тис. грн. Найдешевше — на Херсонщині: близько 3,8 тис. грн на місяць.

Інтерес до оренди зростав у всіх регіонах: найбільше у Волинській області (+76%), Вінницькій (+41%), Тернопільській (+37%), Чернівецькій (+36%) та Чернігівській (+34%). Найбільший розрив між пропозицією і попитом зафіксували в Тернопільській області, де на одне оголошення припадає близько 20 орендарів.

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