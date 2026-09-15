Наполеон — це класичний багатошаровий торт із листкового тіста та заварного крему, який після ночі в холодильнику стає неймовірно ніжним і соковитим.

Швидкий рецепт торта наполеон ми вже публікували — а класичний наполеон потребує трохи більше часу, але й результат виходить зовсім інший. Це багатошаровий торт із хрусткого листкового тіста та домашнього заварного крему, який після кількох годин у холодильнику стає м'яким, соковитим і неймовірно ніжним.

Головний секрет — не шкодувати часу на охолодження: саме воно дозволяє коржам увібрати крем і перетворитися на той самий десерт, який хочеться їсти ложкою.

Інгредієнти для наполеона

Для заварного крему:

8 великих яєчних жовтків (приблизно 112 г);

56 г кукурудзяного крохмалю (приблизно 1/2 склянки);

1/2 ч. л. солі;

200 г цукру;

946 мл незбираного молока (приблизно 4 склянки);

57 г вершкового масла кімнатної температури (4 ст. л.);

4 ч. л. ванільного екстракту;

473 мл вершків для збивання (приблизно 2 склянки).

Для коржів:

2 упаковки листкового тіста по 450 г, розморожені;

пшеничне борошно для розкачування.

Для подачі: свіжі ягоди.

Як приготувати наполеон: покроково

Заварний крем. У великій жаростійкій мисці збийте жовтки, крохмаль, сіль і половину цукру (100 г). У середній каструлі на середньому вогні нагрійте молоко з рештою цукру (100 г), помішуючи, поки цукор не розчиниться і молоко не почне парувати. Постійно помішуючи, влийте половину гарячого молока в яєчну суміш, потім перелийте все назад у каструлю.

Варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, поки крем не закипить і не загусне до консистенції пудингу, — це займе 1–2 хвилини. Варіть, помішуючи, ще 1 хвилину і зніміть з вогню. Додайте масло та ваніль.

За бажанням процідіть гарячий крем через дрібне сито на деко з бортиками. Накрийте харчовою плівкою, притиснувши її безпосередньо до крему, і охолодіть у холодильнику до повного охолодження.

У великій мисці збийте вершки до стійких піків. Холодний крем перемішайте до однорідності, вмішайте чверть збитих вершків, а решту обережно введіть лопаткою. Поставте крем у холодильник до збирання.

Листкові коржі. Розігрійте духовку до 200 °C і застеліть деко пергаментом. Дістаньте 1 лист листкового тіста з холодильника, на присипаній борошном поверхні розкачайте його в квадрат 33×33 см, розріжте на 2 прямокутники, перекладіть на деко і наколіть виделкою по всій поверхні.

Випікайте, перевернувши корж на половині часу, до глибокого золотистого кольору та хрусткості — 12–15 хвилин. Перекладіть на решітку й повністю остудіть. Повторіть із рештою трьох листів, щоб вийшло 8 прямокутників.

Збирання. Складіть 7 прямокутників один на одного, один відкладіть. Гострим ножем підрівняйте краї, щоб коржі були однакової форми, і збережіть крихти. Викладіть перший корж на блюдо, намажте приблизно 240 мл крему, накрийте другим коржем і повторіть. Так зберіть 7 шарів, а рештою крему змастіть боки торта.

Накрийте торт плівкою і поставте в холодильник щонайменше на 4 години, а краще на ніч. Перед подачею подрібніть відкладений корж у дрібні крихти, змішайте зі збереженими крихтами і притисніть до боків та верху торта. Прикрасьте свіжими ягодами.

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