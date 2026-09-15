За ігнорування повістки у період мобілізації загрожує штраф до 25 500 гривень, але за документально підтверджених поважних причин неявку не карають.

Штраф за неявку за повісткою до ТЦК може сягнути 25 500 гривень, однак за певних обставин людину не покарають. Закон чітко визначає перелік поважних причин, через які неявка вважається виправданою.

Ігнорувати повістку не можна — відповідальність настає навіть тоді, коли людина «просто не встигла». Як пояснює OBOZ.UA, у період воєнного стану та мобілізації неявку до територіального центру комплектування без поважної причини кваліфікують за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Які штрафи загрожують за неявку

Для військовозобов'язаних і резервістів штраф за порушення законодавства про мобілізацію становить від 17 000 до 25 500 гривень. Це максимум для громадян — саме таку суму найчастіше фіксують у судових рішеннях, коли чоловіка визнають винним.

Для посадових осіб підприємств, установ та органів влади, які порушують правила обліку чи мобілізації, покарання суворіше — від 34 000 до 59 500 гривень. А якщо порушення вчинено повторно протягом року, штраф для громадянина зростає до 34 000–51 000 гривень.

Окрема стаття 210 КУпАП стосується порушень правил військового обліку. За нею штрафи менші — від 3 400 до 5 100 гривень для громадян і від 17 000 до 25 500 гривень для посадових осіб.

Коли неявку вважають виправданою

Уникнути покарання можуть ті, у кого є документально підтверджені поважні причини. Закон наводить такий перелік:

хвороба або перебування на стаціонарному лікуванні;

смерть близького родича (батьків, дружини або чоловіка, дитини, рідних брата чи сестри, діда чи баби) або близької людини;

стихійне лихо, яке унеможливило прибуття;

перешкода на шляху або інші обставини, що позбавили можливості прибути в зазначений пункт і строк.

Самого пояснення недостатньо. Потрібні докази: довідка від лікаря, лікарняний лист, свідоцтво про смерть або довідка про надзвичайну ситуацію за місцем проживання.

Що робити, якщо не зміг прийти за повісткою

Якщо причина справді поважна, дійте так: якомога швидше повідомте ТЦК про обставини (телефоном або письмово), зберіть підтвердні документи та з'явіться до центру комплектування за першої можливості. Це допоможе уникнути протоколу, а якщо протокол уже склали — оскаржити його в суді.

Практика показує: суди нерідко стають на бік військовозобов'язаного, якщо той довів, що не прибув через хворобу, обстріли чи відсутність сполучення. У таких випадках штраф або рішення ТЦК скасовують.

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