Рецепт панкейков с тыквой мы уже публиковали — а сегодня готовим нежные панкейки, которые поднимаются прямо на глазах. Главный секрет — обычный творог: вместе с содой он дает тесту тот самый пышный подъем, благодаря которому блинчики получаются легкими и воздушными. Из этого количества выйдет примерно 18 панкейков — идеально для семейного завтрака.
Это не классические сырники и не обычные оладьи: творог добавляет белка и делает вкус мягче, а сладость дает мед, поэтому лишний сахар не нужен.
Ингредиенты для панкейков
- 450 г мелкозернистого творога (сыворотку не сливать);
- 4 крупных яйца;
- 3 ст. л. меда;
- 1 ч. л. ванильного экстракта;
- ⅓ стакана изюма (по желанию, обычного или белого, примерно 55 г);
- 1 стакан и 2 ст. л. муки (примерно 140 г);
- 1 ч. л. соды;
- 2 ст. л. оливкового масла на каждую партию.
Как приготовить панкейки: пошагово
1. Подготовьте тесто. В средней миске хорошо взбейте яйца. Добавьте творог, ванильный экстракт и мед, перемешайте венчиком до однородности. Если используете изюм — вмешайте его на этом этапе.
2. Смешайте сухие ингредиенты. В отдельной миске соедините муку и соду (если сода с комочками, предварительно просейте ее в муку). Всыпьте сухую смесь во влажную и вымешайте тесто. Муку отмеряйте правильно: разрыхлите ее, наберите ложкой и выровняйте верх — тогда панкейки не растекутся на сковороде.
3. Жарьте. Разогрейте большую антипригарную сковороду на средне-слабом огне, влейте 2 ст. л. масла. Когда масло прогреется, выкладывайте тесто по одной столовой ложке с горкой. Жарьте, пока первая сторона не станет золотистой, а панкейк не поднимется, — примерно 2–3 минуты, затем переверните и готовьте еще около 2 минут. Повторяйте с остальным тестом, добавляя масло по необходимости.
Совет. Тесто может слегка брызгать при жарке — уменьшите огонь и по возможности используйте защитную крышку-сетку от брызг.
Подавайте теплые панкейки со сметаной, кленовым сиропом, свежими ягодами или фруктовым вареньем. Остатки удобно хранить в холодильнике и разогревать в тостере или на сухой сковороде.
Ранее Politeka сообщала, как приготовить пышные и вкусные панкейки по универсальному рецепту.
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Как сообщала Politeka, вкусные панкейки на завтрак получаются мягкими и воздушными.