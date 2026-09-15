Панкейки становятся особенно пышными и сытными, если добавить в тесто обычный творог — готовятся они быстро и из простых ингредиентов.

Рецепт панкейков с тыквой мы уже публиковали — а сегодня готовим нежные панкейки, которые поднимаются прямо на глазах. Главный секрет — обычный творог: вместе с содой он дает тесту тот самый пышный подъем, благодаря которому блинчики получаются легкими и воздушными. Из этого количества выйдет примерно 18 панкейков — идеально для семейного завтрака.

Это не классические сырники и не обычные оладьи: творог добавляет белка и делает вкус мягче, а сладость дает мед, поэтому лишний сахар не нужен.

Ингредиенты для панкейков

450 г мелкозернистого творога (сыворотку не сливать);

4 крупных яйца;

3 ст. л. меда;

1 ч. л. ванильного экстракта;

⅓ стакана изюма (по желанию, обычного или белого, примерно 55 г);

1 стакан и 2 ст. л. муки (примерно 140 г);

1 ч. л. соды;

2 ст. л. оливкового масла на каждую партию.

Как приготовить панкейки: пошагово

1. Подготовьте тесто. В средней миске хорошо взбейте яйца. Добавьте творог, ванильный экстракт и мед, перемешайте венчиком до однородности. Если используете изюм — вмешайте его на этом этапе.

2. Смешайте сухие ингредиенты. В отдельной миске соедините муку и соду (если сода с комочками, предварительно просейте ее в муку). Всыпьте сухую смесь во влажную и вымешайте тесто. Муку отмеряйте правильно: разрыхлите ее, наберите ложкой и выровняйте верх — тогда панкейки не растекутся на сковороде.

3. Жарьте. Разогрейте большую антипригарную сковороду на средне-слабом огне, влейте 2 ст. л. масла. Когда масло прогреется, выкладывайте тесто по одной столовой ложке с горкой. Жарьте, пока первая сторона не станет золотистой, а панкейк не поднимется, — примерно 2–3 минуты, затем переверните и готовьте еще около 2 минут. Повторяйте с остальным тестом, добавляя масло по необходимости.

Совет. Тесто может слегка брызгать при жарке — уменьшите огонь и по возможности используйте защитную крышку-сетку от брызг.

Подавайте теплые панкейки со сметаной, кленовым сиропом, свежими ягодами или фруктовым вареньем. Остатки удобно хранить в холодильнике и разогревать в тостере или на сухой сковороде.

Ранее Politeka сообщала, как приготовить пышные и вкусные панкейки по универсальному рецепту.

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