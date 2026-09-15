Панкейки стають особливо пишними й ситними, якщо додати в тісто звичайний кисломолочний сир — готуються вони швидко та з простих інгредієнтів.

Рецепт панкейків з гарбузом ми вже публікували — а сьогодні готуємо ніжні панкейки, що піднімаються просто на очах. Головний секрет — звичайний кисломолочний сир: разом із содою він дає тісту той самий пишний підйом, завдяки якому млинці виходять легкими й повітряними. З цієї кількості вийде приблизно 18 панкейків — ідеально для родинного сніданку.

Це не класичні сирники й не звичайні оладки: кисломолочний сир додає білка та робить смак м’якшим, а солодкість забезпечує мед, тож зайвий цукор не потрібен.

Інгредієнти для панкейків

450 г дрібнозернистого кисломолочного сиру (сироватку не зливати);

4 великих яйця;

3 ст. л. меду;

1 ч. л. ванільного екстракту;

⅓ склянки родзинок (за бажанням, звичайні або білі, приблизно 55 г);

1 склянка і 2 ст. л. борошна (приблизно 140 г);

1 ч. л. соди;

2 ст. л. оливкової олії на кожну партію.

Як приготувати панкейки: покроково

1. Підготуйте тісто. У середній мисці добре збийте яйця. Додайте кисломолочний сир, ванільний екстракт і мед, перемішайте віничком до однорідності. Якщо берете родзинки — втрутьте їх на цьому етапі.

2. Змішайте сухі інгредієнти. В окремій мисці з’єднайте борошно та соду (якщо сода з грудочками, попередньо просійте її до борошна). Всипте суху суміш до рідкої й вимішайте тісто. Борошно відмірюйте правильно: розпушіть його, наберіть ложкою та зрівняйте верх — тоді панкейки не розпливуться на сковороді.

3. Смажте. Розігрійте велику антипригарну сковороду на середньо-слабкому вогні, улийте 2 ст. л. олії. Коли олія прогріється, викладайте тісто по одній столовій ложці з гіркою. Смажте, поки перший бік не стане золотавим, а панкейк не підніметься, — приблизно 2–3 хвилини, тоді переверніть і готуйте ще близько 2 хвилин. Повторюйте з рештою тіста, додаючи олію за потреби.

Порада. Тісто може трохи бризкати під час смаження — зменшіть вогонь і за можливості використовуйте бризкозахисну сітку.

Подавайте теплі панкейки зі сметаною, кленовим сиропом, свіжими ягодами чи фруктовим варенням. Залишки зручно зберігати в холодильнику та розігрівати в тостері або на сухій сковороді.

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