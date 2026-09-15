Компанія «ТриМоб» офіційно запустила новий мобільний бренд U Mobile з лінійкою тарифів «Семерка»: абонентам пропонують пакети на 15 і 60 ГБ, перенесення номера та тарифікацію за повний календарний місяць.

Мобільний зв'язок в Україні поповнився новим гравцем — український віртуальний оператор «ТриМоб» офіційно представив новий бренд U Mobile із лінійкою тарифних планів «Семерка». Про запуск повідомили на сайті компанії.

Новий бренд зробили з акцентом на прозорість розрахунків і просту тарифікацію. Водночас із запуском U Mobile бренд 3Mob припиняє підключення нових абонентів — але чинні клієнти й надалі користуються своїми номерами та послугами без жодних змін.

Абонентам пропонують два пакети мобільного інтернету — на 15 ГБ або 60 ГБ на місяць. На відміну від трійки великих операторів, які рахують чотиритижневий період, тут тарифікація відбувається за повний календарний місяць, а розмір вигоди залежить від того, на який період оформлена підписка.

Що зміниться для абонентів 3Mob

У компанії запевнили: номери, баланси рахунків і підключені сервіси чинних клієнтів 3Mob лишаються активними. Перейти на нові тарифи можна добровільно — надіславши SMS із текстом «0» на номер 2203 або звернувшись до контакт-центру.

Підключити новий номер або перенести наявний від іншого оператора можна на сайті U Mobile.

Хто стоїть за новим оператором

Ідея запуску U Mobile належить материнській компанії «ТриМоб» — «Укртелекому», найбільшому в Україні оператору фіксованого зв'язку. Раніше компанія надавала мобільний зв'язок у 2007–2011 роках під брендом Utel, а згодом продовжила цей напрям через «ТриМоб», який працює як віртуальний оператор на інфраструктурі Vodafone.

Новий продукт вписується у стратегію диверсифікації бізнесу: U Mobile об'єднує домашній оптичний інтернет і мобільний зв'язок у конвергентному пакеті «Оптика+Семерка». Запуск бренду відбувся у стандарті 4G/LTE.

Що відомо про тарифи «Семерка»

Базова лінійка для фізичних осіб передбачає пакет на 15 ГБ мобільного інтернету на місяць і розширений на 60 ГБ, тарифікацію за повний календарний місяць, а також можливість підключити новий номер або перенести наявний від іншого оператора.

Раніше Politeka повідомляла, 5G в Одесі: оператори запустили мережу нового покоління, де вже є покриття.