Компания «ТриМоб» официально запустила новый мобильный бренд U Mobile с линейкой тарифов «Семерка»: абонентам предлагают пакеты на 15 и 60 ГБ, перенос номера и тарификацию за полный календарный месяц.

Мобильная связь в Украине пополнилась новым игроком — украинский виртуальный оператор «ТриМоб» официально представил новый бренд U Mobile с линейкой тарифных планов «Семерка». О запуске сообщили на сайте компании.

Новый бренд сделали с акцентом на прозрачность расчетов и простую тарификацию. Одновременно с запуском U Mobile бренд 3Mob прекращает подключение новых абонентов — но действующие клиенты продолжают пользоваться своими номерами и услугами без каких-либо изменений.

Абонентам предлагают два пакета мобильного интернета — на 15 ГБ или 60 ГБ в месяц. В отличие от тройки крупных операторов, которые считают четырехнедельный период, здесь тарификация происходит за полный календарный месяц, а размер выгоды зависит от того, на какой период оформлена подписка.

Что изменится для абонентов 3Mob

В компании заверили: номера, балансы счетов и подключенные сервисы действующих клиентов 3Mob остаются активными. Перейти на новые тарифы можно добровольно — отправив SMS с текстом «0» на номер 2203 или обратившись в контакт-центр.

Подключить новый номер или перенести существующий от другого оператора можно на сайте U Mobile.

Кто стоит за новым оператором

Идея запуска U Mobile принадлежит материнской компании «ТриМоб» — «Укртелекому», крупнейшему в Украине оператору фиксированной связи. Ранее компания предоставляла мобильную связь в 2007–2011 годах под брендом Utel, а затем продолжила это направление через «ТриМоб», который работает как виртуальный оператор на инфраструктуре Vodafone.

Новый продукт вписывается в стратегию диверсификации бизнеса: U Mobile объединяет домашний оптический интернет и мобильную связь в конвергентном пакете «Оптика+Семерка». Запуск бренда состоялся в стандарте 4G/LTE.

Что известно о тарифах «Семерка»

Базовая линейка для физических лиц предусматривает пакет на 15 ГБ мобильного интернета в месяц и расширенный на 60 ГБ, тарификацию за полный календарный месяц, а также возможность подключить новый номер или перенести существующий от другого оператора.

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