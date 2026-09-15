В Украине продолжается мобилизация, и за неявку в ТЦК по повестке предусмотрены штрафы.

Мобилизация в Украине: штрафы за неявку в ТЦК — тема, которая волнует каждого военнообязанного. Как объясняет «Судебно-юридическая газета», за неявку в территориальный центр комплектования по повестке предусмотрена административная ответственность, однако в отдельных ситуациях сумма взыскания может достичь 255 тысяч гривен.

Базовый штраф для граждан за нарушение правил воинского учета во время военного положения составляет от 17 000 до 25 500 гривен. Такой диапазон установлен статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Важный нюанс: штраф налагается за каждое отдельное нарушение. Если военнообязанный проигнорировал одну повестку, затем вторую, а потом не явился на вызов еще несколько раз, ТЦК выписывает отдельный штраф за каждый такой эпизод. Закон не ограничивает количество взысканий, поэтому сумма постепенно накапливается.

Кроме того, за уклонение от мобилизации предусмотрена и уголовная ответственность — статья 336 Уголовного кодекса Украины устанавливает за это лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Поэтому юристы советуют не игнорировать повестки, а явиться в ТЦК в указанное время. В случае уважительной причины неявки — болезни, командировки или ухода за близкими — ее следует подтвердить документально.

Как обжаловать штраф от ТЦК

Штраф можно обжаловать в суде в течение десяти дней со дня вынесения постановления. Основаниями для отмены могут быть ненадлежащее вручение повестки или отсутствие самого факта нарушения. Если суд отменил постановление, уплаченные средства возвращают из бюджета.

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