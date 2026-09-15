Украинцы, которые официально выезжают за границу на постоянное место жительства, могут получить пенсию сразу за шесть месяцев вперед. Рассказываем, какие условия нужно выполнить и что делать, если Пенсионный фонд отказал.

Пенсию в Украине выплачивают не всем в полном размере, однако отдельная категория пенсионеров может получить выплату, которую не придется ждать месяцами: сразу шесть месячных пенсий одним платежом. Об условиях такого аванса рассказала адвокат Ольга Хомич (адвокатское бюро Ивана Хомича) в комментарии для РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Когда пенсию выплачивают авансом

Получить пенсию за шесть месяцев вперед может пенсионер, который официально выезжает из Украины на постоянное проживание за границу. Для этого он должен сняться с регистрации по месту жительства и подать соответствующее заявление. Деньги начисляются с месяца, следующего за месяцем снятия с регистрации.

Например, если человек снялся с регистрации в мае, авансовая выплата охватит шесть следующих месяцев — июнь, июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь.

Если же пенсионер просто живет за границей, но не оформлял выезд на постоянное место жительства и официально остается на учете в Пенсионном фонде, выплату за полгода вперед ему не начислят. Однако пенсию продолжат выплачивать по обычному графику.

Исчезает ли право на пенсию из-за переезда

Официальный выезд за границу и получение сразу шести пенсий не означают окончательной утраты права на выплату. Ранее закон содержал норму, по которой выплату пенсии за границей могли приостанавливать, если между Украиной и страной проживания не было соответствующего международного договора.

Но 7 октября 2009 года Конституционный суд признал такие положения неконституционными. Эту позицию позже подтвердил и Верховный суд. По словам адвоката, право на пенсию у человека сохраняется независимо от места жительства, а возобновить выплату можно даже после длительного перерыва.

Что делать, если Пенсионный фонд отказал

Бывали ситуации, когда после выезда человека за границу Пенсионный фонд трактовал снятие с учета и получение единовременной выплаты как окончательное прекращение выплаты пенсии. Однако судебная практика, по словам Хомич, подтверждает сохранение права на пенсию.

Верховный суд рассматривал дела людей, выехавших за границу еще в 1990-х годах или раньше. После возобновления выплат их пенсии индексировались так же, как и пенсии людей, оставшихся в Украине. Поэтому, если Пенсионный фонд отказывается возобновить выплаты, можно обращаться в суд.

Что нужно сделать пенсионеру

Если человек планирует выехать из Украины на постоянное место жительства, сначала нужно официально оформить снятие с учета, после чего по заявлению можно получить пенсию за шесть месяцев вперед. Алгоритм действий выглядит так:

Сняться с регистрации по месту жительства в Украине.

по месту жительства в Украине. Подать заявление на выплату пенсии за шесть месяцев вперед.

на выплату пенсии за шесть месяцев вперед. При необходимости подтвердить личность через приложение «Дія», видеосвязь или консульство.

Если же пенсионер просто находится за границей и не оформлял постоянное проживание, ему стоит до 31 декабря пройти физическую идентификацию в Пенсионном фонде, чтобы выплаты не приостановили. Это касается также тех, кто проживает на временно оккупированных территориях.

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