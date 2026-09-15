Пенсию в Украине выплачивают не всем в полном размере, однако отдельная категория пенсионеров может получить выплату, которую не придется ждать месяцами: сразу шесть месячных пенсий одним платежом. Об условиях такого аванса рассказала адвокат Ольга Хомич (адвокатское бюро Ивана Хомича) в комментарии для РБК-Украина, передает Новини.LIVE.
Когда пенсию выплачивают авансом
Получить пенсию за шесть месяцев вперед может пенсионер, который официально выезжает из Украины на постоянное проживание за границу. Для этого он должен сняться с регистрации по месту жительства и подать соответствующее заявление. Деньги начисляются с месяца, следующего за месяцем снятия с регистрации.
Например, если человек снялся с регистрации в мае, авансовая выплата охватит шесть следующих месяцев — июнь, июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь.
Если же пенсионер просто живет за границей, но не оформлял выезд на постоянное место жительства и официально остается на учете в Пенсионном фонде, выплату за полгода вперед ему не начислят. Однако пенсию продолжат выплачивать по обычному графику.
Исчезает ли право на пенсию из-за переезда
Официальный выезд за границу и получение сразу шести пенсий не означают окончательной утраты права на выплату. Ранее закон содержал норму, по которой выплату пенсии за границей могли приостанавливать, если между Украиной и страной проживания не было соответствующего международного договора.
Но 7 октября 2009 года Конституционный суд признал такие положения неконституционными. Эту позицию позже подтвердил и Верховный суд. По словам адвоката, право на пенсию у человека сохраняется независимо от места жительства, а возобновить выплату можно даже после длительного перерыва.
Что делать, если Пенсионный фонд отказал
Бывали ситуации, когда после выезда человека за границу Пенсионный фонд трактовал снятие с учета и получение единовременной выплаты как окончательное прекращение выплаты пенсии. Однако судебная практика, по словам Хомич, подтверждает сохранение права на пенсию.
Верховный суд рассматривал дела людей, выехавших за границу еще в 1990-х годах или раньше. После возобновления выплат их пенсии индексировались так же, как и пенсии людей, оставшихся в Украине. Поэтому, если Пенсионный фонд отказывается возобновить выплаты, можно обращаться в суд.
Что нужно сделать пенсионеру
Если человек планирует выехать из Украины на постоянное место жительства, сначала нужно официально оформить снятие с учета, после чего по заявлению можно получить пенсию за шесть месяцев вперед. Алгоритм действий выглядит так:
- Сняться с регистрации по месту жительства в Украине.
- Подать заявление на выплату пенсии за шесть месяцев вперед.
- При необходимости подтвердить личность через приложение «Дія», видеосвязь или консульство.
Если же пенсионер просто находится за границей и не оформлял постоянное проживание, ему стоит до 31 декабря пройти физическую идентификацию в Пенсионном фонде, чтобы выплаты не приостановили. Это касается также тех, кто проживает на временно оккупированных территориях.
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