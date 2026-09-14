Подорожание бензина в Украине продолжается: 14 сентября сеть Socar подняла стоимость A-100 до 100 гривен за литр, а «Укрнафта» повысила бензин A-95+ сразу на 3 гривни.

Цены на топливо в Украине снова пошли вверх — во вторник, 14 сентября, крупнейшие сети АЗС обновили стоимость бензина и дизеля, и сразу несколько операторов переписали ценники. Как сообщает «Главком», подорожание бензина заметнее всего коснулось премиальных марок: в сети Socar A-100 достиг отметки 100 гривен за литр.

Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях утром 14 сентября составила около 85,40 гривни за литр, а дизельного топлива — 96,61 гривни. Это заметно больше, чем ещё несколько дней назад, ведь цены растут практически ежедневно.

Изменения стоимости произошли не одинаково. В сети KLO, наоборот, всё топливо подешевело на 1–2 гривни за литр. Вместе с тем «БРСМ-Нафта» подняла цены до 50 копеек на литр, в Socar бензин A-100 подорожал до 100 гривен, а в «Укрнафте» A-95+ прибавил сразу 3 гривни за литр.

Сейчас самое дорогое топливо традиционно предлагают сети Окко, WOG и Socar. Самые низкие цены, как и раньше, сохраняются на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта» — именно туда чаще всего едут водители, которые хотят сэкономить.

Дизель может подорожать ещё

Топливо дорожает не только из-за мировых котировок. Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн прогнозирует, что дизель в Украине может подорожать ориентировочно ещё на 3 гривни за литр. Топливный эксперт Дмитрий Лёушкин также ожидает дальнейшего роста стоимости дизельного топлива.

По словам Лёушкина, правительство, вероятно, примет решение об уменьшении налогов в стоимости топлива, что может сдержать цены. «Я считаю, что правительство всё же примет какие-то решения по налогам, уменьшение налогов в стоимости топлива. Каким-то образом будут всё же дополнительные рычаги по снижению или удержанию цены», — пояснил он.

Ранее Politeka сообщала, топливо в Украине дорожает, а дизель уже приблизился к психологической отметке.

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