Оптовая цена природного газа в Европе выросла до максимума с конца 2022 года. Толчком стало обострение на Ближнем Востоке, а трейдеры уже готовятся к росту тарифов для потребителей.

Подорожание энергоносителей и продуктов в Украине становится все более острой темой, а на европейском рынке газа цены на этот раз побили максимум почти за четыре года. Причиной стал новый виток конфликта на Ближнем Востоке, который заставляет поставщиков пересматривать тарифы для домохозяйств.

Оптовая цена природного газа в Европе в понедельник, 14 сентября, впервые с конца 2022 года превысила отметку 84 евро за МВт·час. Ещё 9 сентября топливо стоило более 79 евро, однако обострение на Ближнем Востоке спровоцировало новый скачок. С 10 августа до начала сентября котировки выросли почти на треть. Об этом сигнализировал чешский портал Czechia-Online.

Сколько теперь стоит газ на ключевом хабе

Октябрьский фьючерсный контракт на нидерландском хабе TTF в понедельник утром преодолел отметку 84 евро за МВт·час, или примерно 2040 крон. Около 11:15 его стоимость оставалась немного ниже пика, но всё же росла за день на 5,5%.

Для сравнения, до ударов США и Израиля по Ирану газ стоил около 30 евро за МВт·час. Нынешняя цена примерно втрое выше этого уровня. Такой разрыв аналитики связывают с нарушением поставок через Красное море и акваторию Аравийского полуострова.

Что вызвало подорожание

Новую волну роста спровоцировало обострение ситуации на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия после атаки беспилотников временно остановила нефтепровод, какой соединяет восток и запад страны. Дополнительную неопределенность добавляет продвижение йеменских хуситов — рынки опасаются новых атак на энергетическую инфраструктуру и проблем с судоходством.

Ещё 10 августа котировки находились на уровне около 61,3 евро. Тогда цена газа за один день выросла на 10% после заявлений Ирана об условиях открытия Ормузского пролива — ключевого маршрута для поставок энергоносителей.

Как это изменится на потребителях

Высокие оптовые цены уже попадают в предложения европейских поставщиков. В частности, в Чехии компания ČEZ в конце лета повысила часть тарифов с фиксированной ценой. Домохозяйство, которое использует газ для приготовления пищи, нагрева воды и отопления и потребляет 3000 кубометров в год, по трёхлетнему тарифу ČEZ теперь заплатит почти 67 тысяч крон в год.

До конца августа аналогичные затраты составляли чуть больше 59 тысяч крон. Рост превышает 7500 крон в год. Дальнейшая динамика цен в значительной степени будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке и маршрутов поставок энергоносителей. Сохранение высоких оптовых цен означает дополнительное давление на новые тарифы поставщиков. Ранее эксперты прогнозировали, что газ в Европе зимой будет дороже, хотя дефицита топлива в отопительном сезоне 2026–2027 годов не ожидается.

Ранее Politeka сообщала, Подорожание бензина в Украине: стоимость пробила психологическую планку, какие операторы повысили цены.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Черниговской области: цены на яйца, мясо и муку резко выросли.