В Киеве районные управления Пенсионного фонда во время воздушной тревоги приостанавливают личный прием граждан. Изменения ввели после введения правительством «желтого» и «красного» уровней угрозы.

Доплаты пенсионерам в Киевской области — не единственное изменение, о котором стоит знать. Как сообщают «Новини.LIVE» со ссылкой на издание «На пенсии», после введения «желтого» и «красного» уровней воздушной угрозы в Киеве изменились правила работы районных управлений Пенсионного фонда и органов соцзащиты.

Во время объявления воздушной тревоги районные управления ПФУ приостанавливают личный прием граждан. Сотрудники и посетители должны покинуть помещение и перейти в укрытие или другое безопасное место. После отбоя тревоги учреждения могут возобновить работу.

Что означают «желтый» и «красный» уровни

В сентябре правительство ввело дифференцированные уровни воздушной угрозы. «Желтый» уровень означает угрозу удара, в частности с применением беспилотников. «Красный» связан с ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозой.

Для разных учреждений порядок работы может отличаться в зависимости от уровня опасности и конкретных условий. Однако в районных управлениях ПФУ и органах социальной защиты во время тревоги личный прием граждан не проводят.

Какие услуги можно получить онлайн

Часть услуг Пенсионного фонда можно оформить дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ. Онлайн, в частности, доступны проверка пенсионных данных, получение справок и другие услуги, для которых не требуется личное присутствие.

Что делать перед визитом в сервисный центр

Перед поездкой в сервисный центр или управление ПФУ стоит проверить актуальный график работы и возможные изменения, связанные с ситуацией безопасности. Во время тревоги прием не ведут, поэтому лучше спланировать визит на время без воздушной опасности или воспользоваться онлайн-сервисами, которые работают круглосуточно.

Стоит учесть: этот порядок касается именно Киева. В других областях и населенных пунктах могут действовать собственные организационные правила работы учреждений во время воздушной опасности, поэтому перед визитом следует уточнять график в местном управлении ПФУ.

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