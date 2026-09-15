У Києві районні управління Пенсійного фонду під час повітряної тривоги призупиняють особистий прийом громадян. Зміни запровадили після введення урядом «жовтого» і «червоного» рівнів загрози.

Доплати пенсіонерам у Київській області — не єдина зміна, про яку варто знати. Як повідомляє «Новини.LIVE» з посиланням на журнал «На пенсії», після введення «жовтого» і «червоного» рівнів повітряної загрози у Києві змінилися правила роботи районних управлінь Пенсійного фонду та органів соцзахисту.

Під час оголошення повітряної тривоги районні управління ПФУ призупиняють особистий прийом громадян. Співробітники й відвідувачі мають залишити приміщення та перейти в укриття або інше безпечне місце. Після відбою тривоги установи можуть відновити роботу.

Що означають «жовтий» і «червоний» рівні

У вересні уряд запровадив диференційовані рівні повітряної загрози. «Жовтий» рівень означає загрозу удару, зокрема із застосуванням безпілотників. «Червоний» пов'язаний із ракетною, ракетно-дроновою або масованою дроновою загрозою.

Для різних установ порядок роботи може відрізнятися залежно від рівня небезпеки та конкретних умов. Однак у районних управліннях ПФУ й органах соціального захисту на час тривоги особистий прийом громадян не проводять.

Які послуги можна отримати онлайн

Частину послуг Пенсійного фонду можна оформити дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ. Онлайн, зокрема, доступні перевірка пенсійних даних, отримання довідок та інші послуги, для яких не потрібна особиста присутність.

Що робити перед візитом до сервісного центру

Перед поїздкою до сервісного центру чи управління ПФУ варто перевірити актуальний графік роботи та можливі зміни, пов'язані з безпековою ситуацією. Під час тривоги прийом не ведуть, тож краще спланувати візит на час без повітряної небезпеки або скористатися онлайн-сервісами, які працюють цілодобово.

Варто врахувати: цей порядок стосується саме Києва. В інших областях і населених пунктах можуть діяти власні організаційні правила роботи установ під час повітряної небезпеки, тому перед візитом слід уточнювати графік у місцевому управлінні ПФУ.

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