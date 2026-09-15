Педагоги учреждений общего среднего образования теперь могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн — без визита в ТЦК, СП и ЦНАП. Новую функцию запустили в приложении «Резерв+»; решение принимается автоматически после сверки данных в реестрах Пенсионного фонда и системе «АИКОМ».

Выезд за границу после мобилизации — вопрос, который постоянно разбирают юристы. Тем временем педагоги учреждений общего среднего образования получили новый цифровой сервис: электронную отсрочку от мобилизации теперь можно оформить онлайн без визитов в ТЦК и СП и центры предоставления административных услуг.

О запуске функции сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE. Соответствующая опция заработала в мобильном приложении «Резерв+» и избавляет учителей от необходимости собирать бумажные справки и лично посещать ЦНАП.

Всю проверку выполняют электронные алгоритмы: система автоматически сверяет данные о должности и рабочей нагрузке педагога с реестрами Пенсионного фонда Украины и программно-аппаратным комплексом «АИКОМ». Если сведения совпадают, отсрочка утверждается без участия человека.

Кто из учителей может получить отсрочку онлайн

Чтобы электронная отсрочка была одобрена, заявитель должен соответствовать нескольким условиям:

учреждение общего среднего образования указано как основное место работы;

должность относится к категории педагогических работников;

рабочая нагрузка составляет не менее 0,75 ставки;

данные о работодателе в реестрах ПФУ и системе «АИКОМ» идентичны и без расхождений.

Загружать сканы или фотографии дополнительных документов в приложение не нужно.

Как оформить отсрочку через «Резерв+»

откройте приложение «Резерв+»; перейдите в раздел «Сервисы»; выберите пункт «Запрос на отсрочку»; нажмите категорию «Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования»; дождитесь результата цифровой проверки — он появится прямо на смартфоне.

Что делать, если отсрочку не дают

Если система отклонила запрос, прежде всего проверьте правильность введенных данных: актуальна ли информация об объеме нагрузки, месте работы и конкретной должности в реестрах «АИКОМ» и Пенсионного фонда Украины.

Отсрочка для учителя даже после мобилизационного распоряжения

Трудоустройство в должности учителя в учреждении общего среднего образования дает законное право на отсрочку даже в том случае, если гражданину уже вручили мобилизационное распоряжение. Чтобы избежать уголовного дела или других юридических последствий за неявку, военнообязанный должен сообщить ТЦК о новом статусе и предоставить подтверждающие документы до даты явки, указанной в повестке.

Ранее Politeka сообщала, отсрочка от мобилизации не отображается в «Резерв+» — законно ли забрать в армию.

Также Politeka сообщала, отсрочка от мобилизации через ЦНАП — кто не сможет её оформить.