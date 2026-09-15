Российские удары повредили уже 16 автозаправочных станций в столице. В КГВА уверили, что дефицита топлива для киевлян не будет.

Ситуация с топливом в Киеве после атак на заправки остается контролируемой — впервые официально об этом заявила городская власть 15 сентября. Российские удары повредили уже 16 автозаправочных станций в Киеве, однако дефицита топлива киевлянам, по данным мэрии, опасаться не стоит.

Об этом в эфире телемарафона рассказал и.о. начальника Киевской МВА Андрей Ткачев. По его словам, россияне сознательно выбрали целью именно столичные АЗС: на момент его заявления число поврежденных заправок в городе выросло до 16.

Несмотря на такую цифру, Ткачев подчеркнул: угрозы дефицита топлива в Киеве нет. В КГВА заверяют, что топливный рынок столицы остается стабильным, и перебоев с поставками не прогнозируется.

Что делать жителям во время тревоги

Главным условием безопасности чиновник назвал соблюдение правил поведения во время воздушных тревог. «В первую очередь наши граждане должны соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях. АЗС во время тревоги должны закрываться, а все клиенты и сотрудники — эвакуироваться в ближайшее укрытие», — подчеркнул он.

Как действовать при угрозе

Для водителей это несколько простых правил: при объявлении тревоги заправки закрывают, поэтому не стоит ехать заправляться именно в этот момент. Те, кто уже находится на АЗС, должны немедленно перейти в укрытие, а не оставаться возле автомобилей или в помещении станции. Запасов топлива в городе достаточно, поэтому «заправляться впрок» и создавать ажиотаж не нужно.

Отдельно в мэрии напомнили, что Киев заранее начал создавать резервы продуктов и питьевой воды на случай длительных отключений света и чрезвычайных ситуаций, чтобы иметь возможность помогать людям через пункты несокрушимости.

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