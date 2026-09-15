Грибной суп — сытное, ароматное блюдо, которое согревает в холодные дни. Этот вариант с белой фасолью готовится в одной кастрюле за полчаса, а простая хитрость даёт насыщенный вкус без долгой варки бульона.

Грибной суп мы уже публиковали — а этот вариант с белой фасолью получается ещё сытнее. Грибной суп по этому рецепту готовится в одной кастрюле примерно за 35 минут: много шампиньонов, белая фасоль, овощи и свежий укроп дают глубокий и уютный вкус. А главный секрет насыщенного бульона — банка готового крем-супа из грибов, которую добавляют прямо в процессе.

Ингредиенты для грибного супа

680 г шампиньонов (белых или коричневых), нарезанных ломтиками;

1 большая луковица, мелко нарезанная;

3 больших зубчика чеснока, измельчённых;

2 средние моркови, натёртые на мелкой тёрке;

3 больших стебля сельдерея, нарезанных кубиками;

2 ст. ложки масла для жарки;

1 банка (примерно 310 г) крем-супа из грибов;

3 банки (по 400 г) белой фасоли (каннеллини или нэви), промытой;

1,7 л овощного бульона;

½ ч. ложки соли;

½ ч. ложки молотого чёрного перца;

3 лавровых листа;

⅓ стакана (примерно 80 мл) мелко нарезанного укропа или петрушки.

Как приготовить грибной суп: пошагово

Нагрейте большую кастрюлю на средне-сильном огне, добавьте 1 столовую ложку масла. Выложите шампиньоны и обжаривайте 7–8 минут до золотистого цвета, время от времени помешивая. Переложите грибы в миску.

Уменьшите огонь до среднего, добавьте оставшееся масло, лук, чеснок, морковь и сельдерей. Тушите овощи 5 минут, помешивая. Добавьте крем-суп из грибов, перемешайте и готовьте ещё 30 секунд.

Верните обжаренные грибы в кастрюлю вместе с фасолью, бульоном, солью, перцем и лавровыми листьями. Перемешайте, накройте крышкой и доведите до кипения.

Уменьшите огонь до слабого и тушите суп 20 минут. Выключите огонь, добавьте укроп и дайте настояться 5 минут, чтобы вкусы соединились. Досолите по вкусу и подавайте горячим.

Готовый грибной суп вкусен и сам по себе, но лучше всего подавать его с хрустящим хлебом или домашними сухариками, рядом также подойдёт лёгкий зелёный салат. Если хочется больше овощей, добавьте во время обжаривания нарезанный сладкий перец или положите в кастрюлю кубики пастернака или картофеля. Для более глубокого вкуса в конце можно добавить кусочек сливочного масла или ещё один натёртый зубчик чеснока. В холодильнике в герметичном контейнере суп хранится до 5 дней, а после полного охлаждения его можно заморозить на срок до 3 месяцев.

Раньше Politeka сообщала, как сделать грибной крем-суп с насыщенным вкусом.

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