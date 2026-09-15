После выходных крупные украинские сети обновили ценники на продукты первой необходимости. Больше всего изменились цены на яйца, масло, хлеб и гречку.

Подорожание продуктов фиксируют по всей Украине — вслед за подорожанием продуктов в Киевской области ценники переписали и другие сети. После выходных крупные украинские супермаркеты обновили стоимость товаров первой необходимости — по состоянию на понедельник, 14 сентября, больше всего изменились цены на яйца, подсолнечное масло, часть хлеба и гречку.

Об этом свидетельствует свежий мониторинг цен в сетях "Сільпо", АТБ, Novus и "Ашан", который собрало РБК-Украина.

Как изменились цены на базовые продукты

Самый большой скачок показали куриные яйца. В "Ашане" поштучные яйца категории С1 подорожали с 4,40 грн до 5,40 грн за штуку — десяток теперь стоит 54 грн вместо 44 грн. В то же время в "Сільпо" появилась позиция "От доброй курицы" по 39,19 грн за десяток, тогда как в АТБ ценник держится на уровне 73,30 грн, а в Novus — 68,64 грн.

Подорожало и подсолнечное масло. В "Сільпо" завершилась акция на масло "Премия" (0,5 л), из-за чего его стоимость выросла с 52,99 грн до 56,99 грн. В других сетях цена на масло осталась без изменений.

Хлеб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г) в "Сільпо" прибавил в цене — с 13,69 грн до 14,59 грн. В АТБ, "Ашане" и Novus стоимость хлебобулочных изделий на этот раз не изменилась.

Сколько стоит гречка и где дешевле всего

Гречка, несмотря на общий рост, осталась относительно стабильной. Самое дешевое предложение зафиксировали в "Сільпо" — крупа гречневая "Премия" ядрица (1 кг) продается по акционной цене 54,99 грн вместо 64,99 грн. В Novus стоимость гречки, наоборот, выросла с 69,99 грн до 71,99 грн за килограмм.

Для сравнения, в АТБ гречка "Умный выбор" (1 кг) стоит 65,90 грн, а в "Ашане" гречневая крупа Auchan (1 кг) — 69,90 грн.

Что с молоком

Молоко частично подешевело. Пастеризованное молоко "Щоденний збір" (450 г) в АТБ снизилось в цене с 22,50 грн до 21,30 грн. В "Ашане" действует акционная цена на 900-граммовое молоко — 35,90 грн вместо 53,90 грн, предложение действует при доставке до 15 сентября включительно.

Полный перечень цен на 14 сентября

Хлеб: "Сільпо" — "Сумська Паляниця Козацький" (350 г) 14,59 грн; "Ашан" — "Формула смаку" ржаной (300 г) 20,70 грн; АТБ — "Кристинопіль Тостовий" (300 г) 24,80 грн; Novus — "Цар Хліб Паланга" (350 г) 24,99 грн (акционная цена).

Гречка (1 кг): "Сільпо" — 54,99 грн; АТБ — 65,90 грн; Novus — 71,99 грн; "Ашан" — 69,90 грн.

Яйца С1 (десяток): "Ашан" — 54,00 грн; "Сільпо" — 39,19 грн; Novus — 68,64 грн; АТБ — 73,30 грн.

Молоко: АТБ — "Щоденний збір" (450 г) 21,30 грн; "Сільпо" — "Повна Чаша" (450 г) 21,49 грн; "Ашан" — "Житомирський Молочний Завод" (900 г) 35,90 грн (акция); Novus — 2,6% (900 г) 37,79 грн.

Подсолнечное масло (0,5 л): "Ашан" — 49,40 грн; АТБ — 53,13 грн; "Сільпо" — 56,99 грн; Novus — 71,49 грн (745 г).

Самые дешевые яйца и гречка сейчас в "Сільпо", а самая выгодная акционная цена на молоко — в "Ашане", однако она действует только при доставке.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Черниговской области: цены на яйца, мясо и муку резко выросли.

Также Politeka сообщала, цены в Украине вырастут на 15-20% за полгода: молочные продукты подорожают до 50%.