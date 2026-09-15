При аренде жилья украинцы рискуют потерять сбережения, если не проверят документы владельца перед оплатой. Адвокат Иван Топор объяснил, какие шаги защитят от мошенников.

Цены на жилье в Украине держатся на высоком уровне, а аренда квартиры оборачивается для многих неприятными потерями. Как сообщает УНИАН, адвокат, руководитель практики недвижимости и строительства юридической компании "Де-юре" Иван Топор объяснил: осмотр квартиры и получение ключей еще не означает, что человек защищен от мошенничества.

"Человек, который показывает жилье, может сам снять его на несколько дней, а затем назваться владельцем и предлагать другим долгосрочную аренду. Поэтому перед передачей денег нужно выяснить главное: кому принадлежит квартира и на каком основании конкретное лицо предлагает ее сдать", – отметил адвокат.

Какие документы проверить до оплаты

Прежде всего следует попросить документы, подтверждающие право собственности: договор купли-продажи или дарения, выписку о регистрации права собственности. Не помешает и технический паспорт, хотя он не является правоустанавливающим документом.

Данные из документов нужно сверить с актуальной информацией из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Сейчас доступ к нему имеют нотариусы, государственные регистраторы, а также адвокаты, если они оформили соответствующий доступ. Отдельно стоит сверить паспорт владельца с документами на жилье.

Совладельцы и субаренда

Если право собственности оформлялось давно и сведений в действующем реестре нет, это не означает, что документы недействительны. Однако для собственной безопасности стоит попросить собственника зарегистрировать право в реестре еще до подписания договора.

Отдельное внимание Топор советует обратить на совладельцев. Если человеку принадлежит лишь доля квартиры, нельзя полагаться на устные заверения, что "остальные не возражают". Безопаснее всего, чтобы договор аренды всей квартиры подписали все совладельцы – это снижает риск появления другого собственника, который не давал согласия на заселение.

Осторожно следует действовать и тогда, когда квартиру сдает ее арендатор. Субаренда сама по себе законна, но требует согласия владельца. Срок субаренды не может превышать срок основной аренды, а если основной договор прекращается досрочно – прекращается и субаренда. Поэтому потенциальному субарендатору стоит ознакомиться с основным договором аренды и дополнениями к нему, проверить срок действия и условия досрочного расторжения.

Доверенность и письменная форма договора

Распространенная ситуация – собственник за границей, а квартиру сдает родственник, знакомый или риелтор. Топор подчеркивает: родственные связи или наличие ключей не подтверждают полномочий действовать от имени собственника. Нужно проверить доверенность и ее содержание: разрешено ли подписывать договор, передавать квартиру по акту, получать деньги. Доверенность от физического лица должна быть нотариально удостоверена, а ее действительность стоит проверить у нотариуса.

Для обычной аренды жилья достаточно письменной формы, однако стороны могут договориться о нотариальном удостоверении. Оно дает дополнительные гарантии арендатору, но требует дополнительных расходов. Передачу квартиры стоит оформить актом приема-передачи, зафиксировав состояние ремонта, мебели и техники, имеющиеся повреждения, показания счетчиков и количество переданных ключей. Фото следует приложить к акту как приложение, а по окончании аренды подписать акт возврата.

Безопасная оплата и аванс

Что касается оплаты, безопаснее всего переводить деньги на банковский счет арендодателя, указанный в договоре. Перевод на карту "друга", "родственника" или посредника без документально подтвержденных оснований создает лишний риск. В назначении платежа Топор советует указывать номер и дату договора, адрес квартиры и период аренды, за который производится оплата. При расчете наличными обязательно брать письменную расписку о получении средств с указанием назначения, суммы и данных плательщика.

Адвокат не советует переводить аванс, опираясь лишь на фото квартиры и обещание ее "забронировать". Сначала жилье должен осмотреть будущий арендатор или его уполномоченный представитель, после чего следует проверить документы и полномочия лица, получающего средства.

Если бронирование все же необходимо, его оформляют письменным соглашением с указанием точного адреса, суммы, срока заключения основного договора и условий возврата платежа. По словам специалиста, нередки случаи, когда псевдовладельцы размещали фото чужих квартир и получали оплату за якобы бронирование еще до того, как арендаторы успевали приехать на осмотр.

Что делать, если документы не предоставляют или торопят с оплатой

Топор резюмирует: перед передачей денег убедитесь, что у человека есть право сдавать квартиру, а условия проживания и расчетов зафиксированы в письменной форме. Если документы не предоставляют или торопят с оплатой – сделку лучше отложить. Проверка перед заселением поможет снизить риск потери средств и необходимости срочно искать другое жилье.

За сколько сейчас снимают жилье

Как напоминает УНИАН со ссылкой на DIM.RIA, дешевле всего однокомнатную квартиру можно арендовать в Херсонской области – в среднем за 3,8 тыс. грн в месяц, тогда как в Киеве цена достигает 31,5 тыс. грн. В Закарпатье в августе стоимость аренды осталась на уровне предыдущего месяца – 22,5 тыс. грн.

Ранее Politeka сообщала, самая дорогая аренда в Виннице: однокомнатную квартиру сдают за 76 тысяч в месяц.

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