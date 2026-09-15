Педагоги закладів загальної середньої освіти відтепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн — без візиту до ТЦК, СП та ЦНАП. Нову функцію запустили в застосунку «Резерв+»; рішення ухвалюється автоматично після звірки даних у реєстрах Пенсійного фонду та системі «АІКОМ».

Виїзд за кордон після мобілізації — питання, яке постійно розбирають юристи. Водночас педагоги закладів загальної середньої освіти отримали новий цифровий сервіс: електронну відстрочку від мобілізації тепер можна оформити онлайн без візитів до ТЦК і СП та центрів надання адміністративних послуг.

Про запуск функції повідомила прес-служба Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE. Відповідна опція запрацювала в мобільному застосунку «Резерв+» і позбавляє вчителів потреби збирати паперові довідки та особисто відвідувати ЦНАП.

Усю перевірку виконують електронні алгоритми: система автоматично звіряє дані про посаду та робоче навантаження педагога з реєстрами Пенсійного фонду України і програмно-апаратним комплексом «АІКОМ». Якщо відомості збігаються, відстрочка затверджується без участі людини.

Хто з учителів може отримати відстрочку онлайн

Щоб електронна відстрочка була схвалена, заявник має відповідати кільком умовам:

заклад загальної середньої освіти вказаний як основне місце роботи;

посада належить до категорії педагогічних працівників;

робоче навантаження становить не менше ніж 0,75 ставки;

відомості про роботодавця в реєстрах ПФУ та системі «АІКОМ» ідентичні й без розбіжностей.

Завантажувати скани чи фотографії додаткових документів у застосунок не потрібно.

Як оформити відстрочку через «Резерв+»

відкрийте застосунок «Резерв+»; перейдіть у розділ «Сервіси»; оберіть пункт «Запит на відстрочку»; натисніть категорію «Вчителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти»; дочекайтеся результату цифрової перевірки — він з'явиться прямо на смартфоні.

Що робити, якщо відстрочку не дають

Якщо система відхилила запит, передусім перевірте правильність введених даних: чи актуальна інформація про обсяг навантаження, місце роботи та конкретну посаду в реєстрах «АІКОМ» і Пенсійного фонду України.

Відстрочка для вчителя навіть після мобілізаційного розпорядження

Працевлаштування на посаді вчителя в закладі загальної середньої освіти дає законне право на відстрочку навіть тоді, коли громадянинові вже вручили мобілізаційне розпорядження. Щоб уникнути кримінальної справи чи інших юридичних наслідків за неявку, військовозобов'язаний має повідомити ТЦК про новий статус і надати підтверджувальні документи до дати явки, зазначеної в повістці.

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