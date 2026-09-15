С 1 сентября 2026 года все учащиеся 1–11 классов получают бесплатное горячее питание. Посчитали, сколько денег благодаря этому ежемесячно может оставаться в семейном бюджете.

Бесплатное школьное питание в Украине в этом учебном году стало доступным не только для льготных категорий. С 1 сентября 2026 года бесплатные горячие обеды получают все учащиеся 1–11 (12) классов коммунальных школ, которые учатся очно или по смешанной форме. Как сообщает издание «Новини.LIVE» со ссылкой на данные Министерства образования и науки Украины, для родителей это означает не только новую социальную гарантию, но и реальную ежемесячную экономию на школьных обедах.

Сколько стоит один школьный обед

В 2026 году государство финансирует питание школьников из расчета 50 гривен в день для учеников начальных классов и 60 гривен в день для учеников 5–11 (12) классов. Речь идет прежде всего о средствах на продукты, тогда как часть расходов на организацию питания покрывают местные бюджеты.

Именно эти нормативы можно брать за ориентир, чтобы посчитать потенциальную экономию семьи.

Сколько семья может сэкономить за месяц

Если ребенок питается в школе в течение 20 учебных дней в месяц, расчет выглядит так: для учеников 1–4 классов — 50 гривен × 20 дней = 1 000 гривен в месяц, а для школьников 5–11 (12) классов — 60 гривен × 20 дней = 1 200 гривен в месяц.

То есть семья с одним ребенком младшего школьного возраста потенциально может сэкономить около 1 000 гривен ежемесячно, а со старшеклассником — до 1 200 гривен. Для двоих детей экономия по аналогичному расчету может составить уже 2 000–2 400 гривен в месяц, в зависимости от возраста и количества учебных дней.

Сколько выходит за учебный год

Если считать девять учебных месяцев, сумма составит около 9 000 гривен для ученика 1–4 класса и 10 800 гривен для школьника 5–11 (12) классов. В то же время это не означает, что каждая семья фактически сэкономит именно столько: итог зависит от количества учебных дней, посещаемости и установленной в конкретной общине стоимости питания.

Кто получает бесплатное питание

С 1 сентября бесплатное горячее питание распространяется на учащихся коммунальных учреждений общего среднего образования, которые учатся очно или по смешанной форме. На дистанционное обучение программа не распространяется, поскольку ребенок не находится в школе и не получает еду в столовой.

В регионах программа уже работает. Например, в Киевской области бесплатным питанием обеспечили почти 223 тысячи школьников 1–11 классов, обучающихся очно или в смешанном формате. В то же время организация питания может отличаться в зависимости от общины: местные власти определяют условия работы школьных столовых и покрывают часть расходов, связанных с организацией питания.

От чего зависит фактическая экономия

Для родителей бесплатный школьный обед фактически означает сокращение регулярных расходов на ребенка. Если раньше семья оплачивала школьное питание самостоятельно, после введения программы эти деньги можно направить на другие повседневные нужды. Отметим, что итоговая сумма экономии зависит не только от государственного норматива, но и от того, сколько дней ребенок фактически посещает школу и какова стоимость обеда в конкретном заведении.

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