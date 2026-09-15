Чизкейк с малиной и лимоном готовится без водяной бани и остывает быстрее классического, а одна простая хитрость делает начинку нежной и воздушной.

Рецепт брауни с чизкейком мы уже публиковали — а чизкейк с малиной и лимоном готовится совсем иначе: без водяной бани, остывает быстрее и получается нежным и воздушным сразу в виде порционных брусочков.

Этот десерт имеет тонкую хрустящую основу из крекерного печенья и кремовую начинку со свежей малиной. Лимонная цедра и сок дают приятную кислинку, а яркие ягоды делают его особенно праздничным. Нарезанный квадратами чизкейк удобно брать, перевозить и подавать, когда гостей много.

Ингредиенты для чизкейка с малиной и лимоном

Для основы:

200 г измельчённого крекерного печенья (примерно 12 штук);

115 г сливочного масла, растопленного;

1 столовая ложка сахара;

щепотка мелкой соли.

Для начинки:

900 г сливочного сыра (крем-сыра), размягчённого;

250 г сахара;

5 крупных яиц комнатной температуры;

2 столовые ложки сметаны;

цедра 1 лимона + немного для украшения;

1 столовая ложка лимонного сока;

1,5 чайной ложки ванильного экстракта;

щепотка мелкой соли;

340 г малины + ещё немного для украшения.

Как приготовить чизкейк с малиной и лимоном: пошагово

Разогрейте духовку до 180 °C. Форму размером примерно 23×33 см слегка смажьте маслом и застелите пергаментом, оставив края, чтобы было удобно вынимать чизкейк.

В миске смешайте измельчённое печенье, столовую ложку сахара и щепотку соли. Влейте растопленное масло и перемешайте, чтобы крошки равномерно увлажнились. Плотно утрамбуйте смесь по дну формы и выпекайте 8 минут. Дайте основе остыть, а температуру духовки уменьшите до 160 °C.

В чаше миксера взбейте сливочный сыр и сахар на высокой скорости около 5 минут — до гладкой и пышной массы. Именно этот шаг даёт лёгкую, воздушную текстуру чизкейка, поэтому его не стоит пропускать.

Уменьшите скорость до средней и вводите яйца по одному, каждый раз хорошо перемешивая. Добавьте сметану, лимонную цедру, лимонный сок, ванильный экстракт и щепотку соли, смешивая лишь до однородности.

Аккуратно вмешайте малину лопаткой, чтобы не раздавить ягоды. Вылейте начинку на остывшую основу и разровняйте. Несколько раз легонько постучите формой по столу, чтобы выпустить пузырьки воздуха, а появившиеся на поверхности проколите зубочисткой — это поможет избежать трещин.

Выпекайте при 160 °C 45–50 минут: центр должен почти схватиться, но слегка дрожать, если встряхнуть форму. Дайте чизкейку остыть в форме около 2 часов, накройте фольгой и поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь — так срезы получатся самыми ровными.

Готовый чизкейк с малиной и лимоном аккуратно поднимите за края пергамента, нарежьте брусочками, протирая нож между разрезами, и подавайте, украсив свежими ягодами и ленточками лимонной цедры. В холодильнике десерт хранится до 4–5 дней, в морозилке — до 3 месяцев; украшайте его непосредственно перед подачей.

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