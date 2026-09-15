Безе — ніжні й хрусткі хмаринки з яєчних білків і цукру, які готуються без борошна та жиру. Цей базовий рецепт безе підходить і для окремих печив, і для шапочки на пирогах чи шарів у тортах.

Рецепт безе у формі грибочків ми вже публікували — а класичне безе готується ще простіше й виходить ідеально гладеньким, без жодних крупинок цукру.

Безе — це легка, повітряна та ніжна маса з яєчних білків і цукру. Її можна відсаджувати й запікати окремими печивами, викладати як шапочку на пироги або додавати в торти.

Головний секрет цього рецепта — цукор одразу збивають разом із рідкими білками, а не всипають поступово. Так рідина з білків допомагає цукру повністю розчинитися, тож безе виходить гладеньким і без дрібних крупинок.

Інгредієнти для безе

4 яєчних білки;

200 г цукру (1 склянка);

дрібка солі (приблизно 1/8 чайної ложки).

Як приготувати безе: покроково

У ретельно вимиту, абсолютно знежирену миску для збивання відділіть білки від жовтків так, щоб у білки не потрапило жодної краплі жовтка. Найкраще використовувати металеву або скляну миску — вони не утримують жир так, як пластик.

Додайте до рідких білків цукор і дрібку солі та збивайте на високій швидкості приблизно 15 хвилин. Якщо збиваєте ручним міксером, часу може знадобитися на 5–10 хвилин більше.

Не зупиняйтеся, щойно маса стала пухкою. Безе потрібно збивати, поки воно не змінить структуру з просто пишної на щільну й глянцеву — тільки так воно буде стабільним і не осяде в духовці.

Використовуйте безе одразу після збивання: заздалегідь збиту масу для випікання пізніше залишати не можна.

Розігрійте духовку до 107 °C. Застеліть деко пергаментом і відсадіть безе кондитерським мішком із круглою або зірчастою насадкою.

Випікайте, поки безе повністю не висохне всередині. Для однієї порції приблизно з 3 столових ложок маси знадобиться близько 2 годин або трохи довше.

Щоб перевірити готовність, обережно дістаньте одне безе, повністю остудіть і розламайте навпіл — серединка має бути сухою. Якщо всередині сухо, безе готове.

Готове безе зберігайте в герметичному контейнері за кімнатної температури. Приготоване правильно, воно може лишатися свіжим кілька тижнів, але найсмачніше його з'їсти впродовж першого тижня. За бажанням у масу можна обережно вмішати горіхи або додати 3 столові ложки какао, щоб отримати шоколадне безе.

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