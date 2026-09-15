Із 16 до 18 вересня у Тернополі зміниться рух тролейбусів: через планові ремонтні роботи на масиві «Східний» з 09:00 до 16:00 в електромережі маршрутів не буде напруги.

Наслідки ворожих атак у Тернопільській області досі фіксують і компенсують, а тим часом у Тернополі комунальники попередили про нову тимчасову незручність: із 16 до 18 вересня зміниться рух тролейбусів на масиві «Східний».

У Тернопільській міській раді пояснили, що зміна пов'язана з плановими ремонтними роботами на контактній мережі. Із 09:00 до 16:00 у ці дні буде відсутня напруга в електромережі тролейбусних маршрутів на масиві «Східний», тож у цей час рух електротранспорту в цій частині міста буде обмежено.

Кого торкнуться тимчасові зміни

Ремонт заплановано одразу на три дні — із середи до п'ятниці, 16, 17 і 18 вересня. Масив «Східний» — одна з найбільших житлових зон Тернополя, тому коригування графіка може зачепити чимало пасажирів, які щодня користуються тролейбусами для поїздок на роботу, навчання чи у справах.

Найпомітніше незручності проявляться в період із 09:00 до 16:00, коли контактна мережа залишиться без напруги. У ці години частина рейсів у напрямку масиву «Східний» може не виконуватися або курсувати зі змінами, тому пасажирам варто заздалегідь передбачити запас часу в дорозі.

Що робити пасажирам

Комунальники радять перед виїздом перевіряти актуальну інформацію про роботу електротранспорту в офіційних каналах міської ради та за потреби обирати альтернативні маршрути. Оскільки роботи триватимуть три дні поспіль, планувати поїздки варто з урахуванням періоду з 09:00 до 16:00, коли напруга в мережі відсутня.

Про завершення ремонту та повернення тролейбусів до звичного графіка міська рада обіцяє повідомити додатково. Поки що мешканцям масиву «Східний» і тим, хто їде через нього, слід враховувати можливі затримки в зазначені дні.

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