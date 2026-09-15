Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 16 по 22 вересня обіцяє спочатку теплі дні до +24°, а потім помітне похолодання до +13° та можливі опади у другій половині тижня.

минулого тижня синоптики вже попереджали про стрімку зміну температури у Київській області, і новий тиждень підтверджує цю тенденцію. З 16 по 22 вересня регіон спочатку прогріється до +24°, а потім різко охолоне до +13°, і у другій половині тижня можливі опади.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +13° до +24°.

У середу, 16 вересня, у Київській області очікується малохмарна погода без опадів: вдень повітря прогріється до +21°, а вночі охолоне до +11°.

У четвер, 17 вересня, збережеться малохмарна погода без опадів. Стовпчики термометрів вдень підійметься до +22°, вночі — до +12°.

У п’ятницю, 18 вересня, небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують. Вдень температура утримається на позначці +20°, вночі — +15°.

У суботу, 19 вересня, синоптики очікують малохмарну погоду з можливими опадами. Це найтепліший день тижня: вдень повітря прогріється до +24°, вночі — до +14°.

У неділю, 20 вересня, погода залишиться малохмарною, можливі опади. Вдень термометри покажуть +22°, вночі — +14°.

У понеділок, 21 вересня, небо вкриють хмари з проясненнями, синоптики прогнозують опади. Вдень повітря прогріється лише до +18°, вночі — до +15°.

У вівторок, 22 вересня, очікується малохмарна погода з можливими опадами. Це найпрохолодніший день тижня: вдень повітря не підніметься вище +13°, вночі — до +11°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 19 вересня, з денною температурою +24°, а найпрохолоднішим — вівторок, 22 вересня, коли вдень буде лише +13°. Перепад температур за тиждень становитиме 11°. Опади синоптики прогнозують чотири дні — у суботу, неділю, понеділок та вівторок.

Через прогнозоване похолодання наприкінці тижня варто заздалегідь підготувати теплий одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами — суботу, неділю, понеділок і вівторок — не забувайте парасольку та будьте обережні за кермом через слизьку дорогу.

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