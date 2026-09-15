На Житомирщині розгорнули мережу фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих: вони вже працюють у 66 громадах і безкоштовно допомагають ветеранам, військовим та їхнім родинам.

Допомога ветеранам у Житомирській області виходить на новий рівень: у регіоні сформували мережу фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які вже працюють у 66 територіальних громадах. Загалом ветеранам та їхнім родинам на Житомирщині допомагають 125 таких спеціалістів.

Про це повідомляє регіональне видання Expreszt. За його даними, фахівці із супроводу працюють на рівні кожної громади, аби ветеран чи його родина не залишалися сам на сам із бюрократією після повернення зі служби.

Що роблять фахівці із супроводу

Спеціаліст супроводжує людину на всіх етапах — від оформлення документів до отримання потрібних послуг. Він допомагає оформити передбачені законом пільги та соціальні гарантії, пояснює, які виплати належать ветерану, члену родини загиблого чи демобілізованому, і супроводжує процес подання заяв.

Окремий напрям роботи — медична та психологічна реабілітація: фахівець підказує, куди звернутися для лікування, протезування чи санаторно-курортного відновлення. Також спеціалісти допомагають із питаннями житла, працевлаштування та професійної перекваліфікації.

За даними видання, по допомогу до фахівців супроводу вже звернулися понад 2 840 ветеранів та членів їхніх родин. Люди найчастіше просять підтримати з оформленням пільг, соціальних виплат і проходженням реабілітації після служби.

Як звернутися до фахівця супроводу

Послуга безкоштовна, і скористатися нею можуть ветерани війни, демобілізовані військові, а також члени їхніх родин і родини загиблих захисників. Щоб отримати супровід, достатньо звернутися до виконавчого органу своєї громади — сільської, селищної чи міської ради — або до місцевого ЦНАП, де підкажуть контакти фахівця.

Алгоритм простий: подаєте заяву, зустрічаєтеся з фахівцем, разом визначаєте, які послуги та виплати вам належать, і він супроводжує вас на кожному етапі оформлення — від збору документів до отримання результату.

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