С 16 по 18 сентября в Тернополе изменится движение троллейбусов: из-за плановых ремонтных работ на массиве «Восточный» с 09:00 до 16:00 в электросети маршрутов не будет напряжения.

Последствия вражеских атак в Тернопольской области все еще фиксируют и компенсируют, а тем временем в Тернополе коммунальщики предупредили о новом временном неудобстве: с 16 по 18 сентября изменится движение троллейбусов на массиве «Восточный».

В Тернопольском городском совете пояснили, что изменения связаны с плановыми ремонтными работами на контактной сети. С 09:00 до 16:00 в эти дни будет отсутствовать напряжение в электросети троллейбусных маршрутов на массиве «Восточный», поэтому в это время движение электротранспорта в этой части города будет ограничено.

Кого коснутся временные изменения

Ремонт запланирован сразу на три дня — со среды по пятницу, 16, 17 и 18 сентября. Массив «Восточный» — одна из крупнейших жилых зон Тернополя, поэтому корректировка графика может затронуть многих пассажиров, которые ежедневно пользуются троллейбусами для поездок на работу, учебу или по делам.

Заметнее всего неудобства проявятся в период с 09:00 до 16:00, когда контактная сеть останется без напряжения. В эти часы часть рейсов в направлении массива «Восточный» может не выполняться или курсировать с изменениями, поэтому пассажирам стоит заранее предусмотреть запас времени в дороге.

Что делать пассажирам

Коммунальщики советуют перед выездом проверять актуальную информацию о работе электротранспорта в официальных каналах городского совета и при необходимости выбирать альтернативные маршруты. Поскольку работы продлятся три дня подряд, планировать поездки стоит с учетом периода с 09:00 до 16:00, когда напряжение в сети отсутствует.

О завершении ремонта и возвращении троллейбусов к привычному графику городской совет обещает сообщить дополнительно. Пока же жителям массива «Восточный» и тем, кто едет через него, стоит учитывать возможные задержки в указанные дни.

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