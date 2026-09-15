С 15 сентября в Украине вступили в силу новые тарифы на проезд в пригородных поездах. Минимальный билет теперь стоит 30 гривен, а на самых длинных маршрутах цена достигает 150 гривен.

Тарифы на воду в Ровенской области уже выросли, а теперь подорожал и проезд в пригородных электричках: с 15 сентября новые цены действуют сразу в нескольких областях, а на самых длинных маршрутах билет достигает 150 гривен.

Об изменении тарифов сообщил транспортный блогер Олег Васильев, а опубликованные цифры подтверждает издание ZN.UA. Минимальная стоимость поездки без учета дополнительных комиссий теперь составляет 30 гривен, а максимальный тариф в 150 гривен применяется к маршрутам протяженностью более 250 километров.

Первыми под новые тарифы попали пассажиры Киевской, Житомирской и Черниговской областей. Подорожание поэтапное: следующая волна ожидается уже 22 сентября, и дороже ездить должны начать жители Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Черкасской областей.

Это не первое подорожание пригородных перевозок. Предыдущий масштабный пересмотр стоимости состоялся еще в июне 2025 года, когда минимальный тариф повысили с 15 до 20 гривен. Так что всего за чуть более чем год самая низкая базовая стоимость пригородной поездки выросла вдвое — с 15 до 30 гривен.

Сколько теперь стоит проезд

Новая цена билета зависит от расстояния поездки. Самый дешевый билет после пересмотра тарифов стоит 30 гривен, а верхняя граница в 150 гривен касается только самых длинных маршрутов — более 250 километров. Чем короче расстояние, тем ниже стоимость, поэтому далеко не все пассажиры будут платить максимальную сумму.

Параллельно «Укрзализныця» летом уже повысила цены на Kyiv City Express. С 22 июля разовая поездка по киевской кольцевой электричке стоит от 30 до 37 гривен в зависимости от способа оплаты: дешевле всего — в приложениях «Укрзализныця» и «Киев Цифровой» (30 гривен), а в кассе или у разъездного кассира — 37 гривен.

В компании объясняли подорожание расходами на содержание и ремонт подвижного состава, электроэнергию и обеспечение перевозок. Там заявляли, что доходов от продажи билетов уже недостаточно для покрытия всех расходов, а отдельной проблемой называли компенсации за перевозку льготных категорий пассажиров.

Что делать пассажирам

Поскольку цена зависит от расстояния, точную стоимость конкретного рейса стоит проверять в приложении «Укрзализныця» или непосредственно в кассе. Официальной единой таблицы с новыми ценами по всем маршрутам пока не опубликовано, поэтому перед поездкой лучше уточнить сумму заранее.

Для жителей пригородов, которые ежедневно ездят на работу или учебу в областные центры, даже относительно небольшое повышение заметно: если минимальная цена билета составляет 30 гривен, дорога туда и обратно обходится как минимум в 60 гривен, а за 20 рабочих дней — около 1200 гривен в месяц без учета других видов транспорта.

В то же время все действующие льготы для Kyiv City Express сохранили: студенты, как и раньше, могут покупать билеты со скидкой через приложение «Укрзализныци», а ветераны и пенсионеры — оформлять бесплатные проездные документы в кассах.

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