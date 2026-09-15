Пенсионный фонд Украины объяснил, кто имеет право на зимнюю выплату в размере 19 400 гривен и как ее оформить. Речь идет о целевой помощи для отдельных категорий пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Доплата пенсионерам в Украине в 19 400 гривен предусмотрена на зимний период — Пенсионный фонд объяснил, кто имеет право на выплату и куда подавать заявление.

Речь идет о целевой помощи, которая назначается отдельным категориям граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Право на получение средств имеют лица, проживающие на территориях с подтвержденным уровнем радиоактивного загрязнения, а также граждане со специальными статусами, предусмотренными «чернобыльскими» программами. Об этом говорилось в сообщении Пенсионного фонда, которое цитирует издание «Первый бизнесовый».

Для каждой категории получателей действуют отдельные условия, однако базовым требованием остается наличие документов, подтверждающих право на компенсацию. Если информация о статусе уже содержится в государственных реестрах, выплату могут назначить автоматически — без дополнительных обращений.

Как оформить выплату

Заявление можно подать двумя способами: лично в территориальный сервисный центр Пенсионного фонда или онлайн — через электронный кабинет на веб-портале ПФУ.

Сначала проверьте собственный профиль в электронном кабинете, чтобы выяснить, имеете ли вы право на помощь именно в этом году.

Если статус не «подтянулся» из реестров, подготовьте документы, подтверждающие право на компенсацию: удостоверение пострадавшего от Чернобыльской катастрофы и справку о проживании на радиоактивно загрязненной территории.

Подайте заявление с копиями документов в сервисный центр или загрузите их в личном кабинете.

После проверки информации помощь включают в выплаты на зимний период.

В случаях, когда данные не обновлены или статус получен недавно, заявителю нужно подать копии соответствующих документов. В ПФУ подчеркивают: компенсация 19 400 гривен является отдельной социальной программой и не связана с индексацией или перерасчетом пенсий.

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