Безе — нежные и хрустящие облачка из яичных белков и сахара, которые готовятся без муки и жира. Этот базовый рецепт безе подходит и для отдельных печений, и для шапочки на пирогах или слоёв в тортах.

Рецепт безе в форме грибочков мы уже публиковали — а классическое безе готовится ещё проще и получается идеально гладким, без единой крупинки сахара.

Безе — это лёгкая, воздушная и нежная масса из яичных белков и сахара. Её можно отсаживать и запекать отдельными печеньями, выкладывать как шапочку на пироги или добавлять в торты.

Главный секрет этого рецепта — сахар сразу взбивают вместе с жидкими белками, а не всыпают постепенно. Так жидкость из белков помогает сахару полностью раствориться, поэтому безе выходит гладким и без мелких крупинок.

Ингредиенты для безе

4 яичных белка;

200 г сахара (1 стакан);

щепотка соли (примерно 1/8 чайной ложки).

Как приготовить безе: пошагово

В тщательно вымытую, абсолютно обезжиренную миску для взбивания отделите белки от желтков так, чтобы в белки не попало ни капли желтка. Лучше всего использовать металлическую или стеклянную миску — они не удерживают жир так, как пластик.

Добавьте к жидким белкам сахар и щепотку соли и взбивайте на высокой скорости примерно 15 минут. Если взбиваете ручным миксером, времени может понадобиться на 5–10 минут больше.

Не останавливайтесь, как только масса стала пышной. Безе нужно взбивать, пока оно не изменит структуру с просто пышной на плотную и глянцевую — только так оно будет стабильным и не осядет в духовке.

Используйте безе сразу после взбивания: заранее взбитую массу оставлять для выпекания позже нельзя.

Разогрейте духовку до 107 °C. Застелите противень пергаментом и отсадите безе кондитерским мешком с круглой или звездчатой насадкой.

Выпекайте, пока безе полностью не высохнет внутри. Для одной порции примерно из 3 столовых ложек массы понадобится около 2 часов или чуть дольше.

Чтобы проверить готовность, аккуратно достаньте одно безе, полностью остудите и разломите пополам — серединка должна быть сухой. Если внутри сухо, безе готово.

Готовое безе храните в герметичном контейнере при комнатной температуре. Приготовленное правильно, оно может оставаться свежим несколько недель, но вкуснее всего съесть его в течение первой недели. По желанию в массу можно аккуратно вмешать орехи или добавить 3 столовые ложки какао, чтобы получить шоколадное безе.

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