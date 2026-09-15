Комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект, который позволит банкам списывать до 100% просроченных потребительских кредитов военным и их семьям. Списание не будет автоматическим — решение будет принимать кредитор.

Долги за коммунальные услуги остаются болезненной темой, однако кредитная задолженность военных — не менее острая. В Верховной Раде готовят изменения, которые позволят банкам списывать просроченные потребительские кредиты отдельным категориям военных и их семьям.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять за основу законопроект №15458. Документ предусматривает, что банки смогут списывать до 100% просроченной задолженности по потребительским кредитам. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на страницу законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.

Кому банки смогут списать долги

Норма распространяется на военнослужащих, военнопленных, гражданских, пропавших без вести, а также людей с инвалидностью вследствие войны и членов их семей. При этом обратиться с ходатайством о списании смогут не только действующие военные.

Такое право получат члены семей и наследники погибших, умерших или пропавших без вести военных, а также представители военнопленных. Отдельно норма касается гражданских, лишённых свободы или пропавших без вести, их семей и людей с инвалидностью, полученной вследствие войны.

Главный нюанс: списание не будет автоматическим

Несмотря на формулировку о возможности списать всю задолженность, законопроект не предусматривает автоматического аннулирования кредита. Кредитор будет иметь право, но не будет обязан списывать долг. Он сам будет определять, какую часть задолженности аннулировать — от небольшой части до всей суммы.

В Национальной ассоциации банков Украины объясняют: действующие правила не дают банкам достаточных стимулов добровольно списывать такие кредиты, поскольку списание создаёт дополнительную налоговую нагрузку. Поэтому документ предлагает увеличить необлагаемую сумму прощённого долга до размера одной минимальной заработной платы, если долг списывают вне процедуры банкротства. В рамках процедуры неплатёжеспособности этот предел составит не более 25% минимальной зарплаты.

В то же время Главное научно-экспертное управление Верховной Рады раскритиковало норму. В документе не определены чёткие критерии, по которым кредитор должен принимать решение, нет перечня оснований для отказа, сроков рассмотрения обращения и возможности подать заявление повторно. Из-за этого люди в одинаковом правовом положении могут получить разные решения в зависимости от банка.

Масштабы проблемы в цифрах

Общий объём задолженности военнослужащих, ФОП-военнослужащих и членов их семей в банках, предоставивших данные для подготовки документа, превышает 13,75 млрд грн. С 24 февраля 2022 года финучреждения уже уплатили более 4,9 млн грн налогов из-за списания таких долгов.

Около 2,5 млн грн пришлось на 523 кредита погибших, пропавших без вести, пленных и людей с инвалидностью. Ещё около 2,4 млн грн банки уплатили за 1704 долга, списанных в рамках собственных внутренних программ.

Что делать, если хотите списать кредит

Поскольку списание не будет происходить автоматически, заёмщик или его родственники должны обратиться с ходатайством в банк или к новому кредитору, если право требования по кредиту уже перешло к нему. Решение об аннулировании долга и его размере будет принимать именно кредитор.

Если долг официально аннулируют, связанное с ним принудительное взыскание должно прекратиться. Однако само открытие исполнительного производства не останавливает взыскание автоматически — сначала банк должен юридически оформить списание долга.

Напомним, что для военных уже действуют льготы по кредитам: они позволяют не платить часть платежей, штрафы и пеню на определённых законом условиях, но сам кредит автоматически не списывается. Новый законопроект призван дать банкам механизм аннулировать часть или всю задолженность без обращения в суд.

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