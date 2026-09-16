Контроль банков за счетами клиентов в Украине усиливается: финучреждения будут всё пристальнее проверять, откуда на счёт поступили деньги. Об этом, как сообщает УНИАН, заявил вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов в подкасте финансового аналитика Алексея Козырева.

По словам банкира, на пути Украины в Европейский Союз требования к прозрачности происхождения средств будут только расти. Поэтому клиентам стоит уже сейчас позаботиться о том, чтобы суметь подтвердить источник своих доходов.

Современные системы финансового мониторинга работают преимущественно в автоматическом режиме. Алгоритмы анализируют весь массив операций в банке и реагируют прежде всего на нетипичное финансовое поведение. Внимание могут привлечь значительное поступление средств с последующим распределением на большое количество карт или другие операции, существенно отличающиеся от привычной модели использования счёта.

Если алгоритм находит несоответствия, операцию отправляют на углублённое изучение. В таком случае банк может попросить клиента объяснить эти операции или предоставить документы, подтверждающие происхождение денег.

Мамедов советует не игнорировать обращения банка. Лучшая тактика — как можно быстрее связаться с учреждением через службу поддержки, мобильное приложение или другие официальные каналы и предоставить нужную информацию.

Какие документы подтверждают источник доходов

"Нужно всегда думать о том, как объяснить, где ты заработал средства, которые планируешь инвестировать", — подчеркнул банкир. Документальным подтверждением могут быть доход от продажи активов, размещение депозитов, поданная декларация или полученная зарплата.

Какие лимиты на переводы действуют сейчас

Усиление контроля происходит и на уровне государства. В 2024 году Национальный банк подписал меморандум с рядом банков и профильных ассоциаций об обеспечении прозрачности рынка банковских платёжных услуг. Он предусматривал введение лимитов на карточные переводы: с 1 февраля 2025 года — до 150 000 грн в месяц, с 1 июня 2025 года — до 100 000 грн в месяц.

Также поэтапные лимиты готовят для вновь созданных и неактивных ФОП повышенного уровня риска. Ориентировочно с 14 августа 2026 года для предпринимателей первой группы может действовать предел переводов в пределах Украины до 600 000 грн в месяц, а для второй и третьей групп — до 3 млн грн. С 14 ноября 2026 года лимиты могут снизить до 400 000 грн для первой группы и до 1 млн грн для второй и третьей.

Что делать, если банк попросил объяснить операцию